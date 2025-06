Cirò Marina, 18 giugno 2025 – Si è conclusa con un meritatissimo quarto posto la stagione del campionato di SERIE C femminile per la VOLLEY CIRO’ MARINA, al termine di un’annata lunga, impegnativa, ma allo stesso tempo entusiasmante e piena di soddisfazioni, un risultato che inorgoglisce non solo le atlete e lo staff, ma tutta la comunità. Un traguardo che, per chi conosce il lavoro svolto dietro le quinte, vale come una vittoria. Gli obiettivi fissati ad inizio stagione sono stati pienamente centrati, a testimonianza del grande lavoro svolto dentro e fuori dal campo.

La stagione è stata lunga e impegnativa, fatta di sacrifici, allenamenti intensi, trasferte difficili e partite al cardiopalma. Ma è stata anche una stagione entusiasmante, carica di emozioni, divertimento e giocate spettacolari che hanno scaldato il pubblico locale.

Le ragazze hanno dimostrato carattere e talento, piazzandosi dietro tre formazioni strutturate e con buona disponibilità economica, che ha permesso loro di rafforzarsi nei ruoli chiave. Nonostante ciò, la Volley Cirò Marina ha saputo tenere testa con spirito di gruppo, passione e un’identità forte, costruita negli allenamenti settimanali e nella coesione del gruppo. Centrando anche l’accesso alla FINAL FOUR DI COPPA CALABRIA.

Il campionato ha regalato spettacolo: partite combattute, azioni spettacolari, tanta energia e, soprattutto, tanto divertimento per il pubblico e le atlete. Ogni incontro è stato una piccola battaglia, ma anche un’opportunità per crescere e fare esperienza.

Un plauso va anche al settore giovanile, che ha mostrato segnali concreti di crescita, alimentando la squadra maggiore con entusiasmo e nuove energie. Ogni giovane che entra in campo porta con sé il frutto di un lavoro silenzioso ma fondamentale, fatto da allenatori, dirigenti e famiglie che credono nei valori dello sport.

La società ora è già a lavoro per organizzare al meglio la prossima stagione con la speranza di venir fuori con qualche sorpresa!