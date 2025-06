Un’esplosione di emozioni, colori e talento ha travolto il pubblico del Teatro Alikia di Cirò Marina lo scorso 23 giugno 2025, in occasione del saggio di fine anno dell’ASD Etoile Academy, dal titolo evocativo: “L’armonia della natura”.

Sotto la direzione artistica dell’insegnante e coreografa Chiara Liotti, lo spettacolo ha visto tante allieve, dai 4 ai 18 anni, protagoniste di un vero e proprio viaggio nelle Quattro Stagioni, raccontate attraverso una sorprendente fusione di discipline artistiche: danza classica, danza aerea, danza moderna, contemporanea, hip hop, ginnastica ritmica e ginnastica artistica.

Ad aprire la serata è stato il vicepresidente della scuola Spartaco Liotti e a seguire una coreografia realizzata e interpretata dalla stessa Chiara Liotti, simbolo della fusione tra le stagioni e del loro equilibrio perfetto. La sua introduzione, intensa e profonda, ha subito catturato il pubblico:

“Ogni disciplina della scuola ha interpretato una stagione, mettendo in scena la leggerezza della primavera, l’energia dell’estate, l’introspezione dell’autunno e la quiete dell’inverno… come accade nella vita e nella crescita”.

Il pubblico, presente numeroso, ha risposto con applausi scroscianti e grande entusiasmo ad ogni coreografia. Le scenografie curate, i costumi suggestivi e le musiche perfettamente scelte hanno reso ogni quadro emozionante e coinvolgente. In particolare, ha colpito l’originalità scenica, curata con grande attenzione e creatività.

Sul palco, a presentare la serata con eleganza e calore, Filomena Martino. Fondamentale il supporto del service audio-luci curato da Mario Pugliese, della segreteria organizzativa guidata da Caterina Malena, e del fotografo ufficiale Domenico Morise, che ha immortalato ogni attimo.

Momento toccante il finale, con l’ingresso sul palco di Chiara Liotti insieme a una giovane allieva per un breve sketch danzato, seguito da un video di ringraziamento rivolto alle allieve e ai genitori. Lacrime, abbracci e commozione hanno invaso il palco, a testimonianza dell’intensità del legame tra insegnante e allieve, e della bellezza di un percorso condiviso.

“Le bambine piangevano per la gioia vissuta e per la nostalgia all’idea di separarsi per le vacanze estive… ma le emozioni non finiscono qui: ci aspettano nuovi eventi, concorsi e spettacoli”, ha dichiarato Chiara Liotti a fine spettacolo

Verso il futuro… con Grandi Novità

L’ASD Etoile Academy chiude così l’anno con un successo che è andato oltre ogni aspettativa. Ma il sipario non cala davvero: nuove sorprese e importanti novità attendono la scuola nel prossimo anno accademico. Un motivo in più per restare sintonizzati su questa realtà in costante crescita, che con passione e dedizione porta avanti un sogno fatto di danza, arte ed emozioni autentiche.