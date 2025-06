Nella mattina del 26 giugno il Presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj è stato accolto a palazzo della Provincia di Crotone dal Presidente Sergio Ferrari. L’incontro istituzionale si è tenuto alla presenza di tutti i sindaci del territorio crotonese con l’accoglienza speciale di Ferrari e dei sindaci dei tre comuni arbëreshë – Pallagorio, con Umberto Lorecchio, San Nicola dell’Alto con Luigi Rizzuti e Carfizzi con Mario Antonio Amato – accompagnati da quattro signore in costume tradizionale.

L’incontro ha rappresentato un momento di alto valore istituzionale ed ha reso più forte il legame storico che unisce la Calabria all’Albania. “Radici profonde che ci legano all’Italia – ha dichiarato infatti Begaj – che risalgono a più di cinque secoli fa, e che sono poi continuate trentacinque anni fa, quando altri albanesi sono arrivati qui. Un’ amicizia che ha offerto all’Albania un suo percorso di integrazione europea, tradotto poi in partenariato strategico tra i due Paesi, basato sulla cooperazione economica e finanziaria. E’ la terza volta che vengo in Italia – ha detto il Capo di Stato – e ringrazio tutte le autorità per averlo permesso. I Prefetti, i Sindaci e al Presidente della Provincia di Crotone. La mia missione è quella di rafforzare i legami di fratellanza e amicizia – ha proseguito Begaj – non solo attorno i comuni arbëreshë, ma con la possibilità che si estendano a tutti i comuni italiani”. Un pensiero particolare, infatti, è stato rivolto alla comunità arbëreshë, che è parte integrante del tessuto sociale e culturale calabrese.

“Signor Presidente – ha detto Sergio Ferrari rivolgendosi a Begaj – questa provincia è un territorio straordinario. Seppur piccola, in questi anni ha maturato, sempre di più, un grande senso di appartenenza e forte consapevolezza della sua straordinaria ma, soprattutto, enorme potenzialità. Questo non è un territorio qualunque – ha spiegato -. È il territorio della scuola pitagorica, in cui è vissuto Alcmeone, Milone e Luigi Lilio nato a Cirò e riformatore del calendario Gregoriano. Ecco perchè siamo fortemente orgogliosi di appartenere a questo territorio, nel quale le minoranze linguistiche per noi non sono minoranze; ma rappresentano un grande punto di forza”.

Cooperazione, vicinanza, fratellanza e amicizia fra il territorio dell’Albania, la Calabria, il territorio crotonese e l’Italia tutta. E’questo il sentimento comune di tutti i partecipanti all’incontro, nel quale è stata ribadita l’importanza della proficua collaborazione tra istituzioni, per valorizzare i territori.

Presenti alla visita anche la Fondazione regionale della comunità arbëreshë in Calabria, tutto lo staff del Presidente della Repubblica d’Albania e la gentile consorte Armanda Begaj. Il Capo di Stato è stato altresì affiancato dalla traduttrice Lura Baci, il Consigliere legale, Klement Zguri e il Capo di Gabinetto Hermion Braho. La delegazione della Provincia di Crotone ha visto la presenza del Presidente Sergio Ferrari con la consorte Maria Teresa Pirillo, il vice Presidente Fabio Manica, il Capo di Gabinetto Gregorio Amedeo Gigante e i membri dello staff di presidenza. All’interno del Patio della legalità, a palazzo della Provincia, il Capo di Stato Begaj ha stretto la mano a tutti i sindaci del territorio crotonese, ai consiglieri provinciali e ai rappresentanti delle associazioni di categoria.

Begaj ha poi scritto sul registro d’onore della Provincia di Crotone: “Grazie Presidente per l’accoglienza, mi sento privilegiato ad incontrare la vostra comunità per rafforzare la collaborazione fra i nostri due Paesi, l’Italia e l’Albania” a sancire, di fatto, un rapporto forte e duraturo, tra le due comunità.