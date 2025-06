Crotone celebra la creatività sostenibile: al via la realizzazione del murale di Oscar Olivares interamente fatto con tappi di plastica, il più grande d’Europa.

Sta prendendo forma un’opera collettiva, simbolo di unione, sostenibilità e bellezza: è iniziata a Crotone la realizzazione di un murale unico nel suo genere, firmato dall’artista venezuelano Oscar Olivares, celebre per le sue straordinarie composizioni realizzate esclusivamente con materiali riciclati, in particolare tappi di plastica.

L’iniziativa è promossa dal Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine, dei Ragazzi e delle Ragazze (CCBBRR) di Crotone e finanziata da Akrea S.p.A., azienda attiva nella gestione dei servizi ambientali in città.

Con 80.000 tappi di plastica riciclati raccolti in due anni da tutta la comunità crotonese e utilizzati per realizzare un’opera di 60 metri quadrati, il murale sarà il più grande d’Europa nel suo genere.

Un vero primato di cittadinanza attiva e sensibilizzazione ambientale.

Oscar Olivares, classe 1996, è un artista e attivista ambientale conosciuto a livello internazionale per i suoi murales ecologici. Con sede in Venezuela, ha trasformato migliaia di tappi di plastica in opere colorate che raccontano storie di speranza e rinascita. I suoi lavori, presenti in diversi Paesi nel mondo, promuovono un potente messaggio di riuso creativo e impegno civico.

Alla conferenza stampa di presentazione, tenutasi ieri pomeriggio, erano presenti numerose figure istituzionali e protagonisti del progetto: la presidente del CC.BB.RR. Dalila Venneri, l’assessore alle Politiche Giovanili Filly Pollinzi, la sindaca del CCBBRR Antonella Funaro, il vicesindaco Ugo Torromino, il consigliere comunale baby Pietro Manfredi, il presidente di Akrea S.p.A.,Alberto Padula e Girolamo Parretta, presidente del Circolo IBIS per l’Ambiente, che ha contribuito alla definizione del tema artistico, ispirato alle tre specie animali protette del territorio crotonese, raffigurate nel murale come simboli della biodiversità da preservare.

A guidare ogni fase del progetto è stata la presidente del CCBBRR, Dalila Venneri che ha seguito e coordinato con dedizione l’iniziativa fin dai suoi primi passi: “questo murale è la prova che la bellezza può nascere da materiali di scarto potenzialmente inquinanti se non differenziati, come tappi di plastica. Se c’è un’idea condivisa, passione e collaborazione il risultato è una città che si unisce per creare arte e lanciare un messaggio forte: l’ambiente è una responsabilità di tutti. Ogni singolo tappo rappresenta i cittadini crotonesi, se uniti creano bellezza ”.

Olivares, oltre a complimentarsi per la bellezza dei luoghi Crotonesi e dell’accoglienza cittadina e il buon cibo, ha voluto sottolineare: “il murale non rappresenta solo un’opera artistica, ma un messaggio educativo potente, capace di coinvolgere grandi e piccoli. Un esempio concreto di come il riuso dei materiali di scarto possa generare valore, ispirazione e senso di appartenenza”.

L’inaugurazione ufficiale dell’opera sarà comunicata al termine della realizzazione, prevista entro 15 giorni. Tutti i cittadini sono invitati a visitare il cantiere creativo per vedere dal vivo l’artista all’opera e contribuire con la propria presenza a questo grande gesto di appartenenza.