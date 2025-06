La Divisione Polizia Anticrimine della locale Questura, ha istruito e notificato tre provvedimenti di “avviso orale”, emessi dal Questore di Crotone Renato Panvino, a carico di altrettanti giovani crotonesi. I fatti risalgono alla notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno, allorquando un giovane è stato vittima di una violenta aggressione avvenuta in via Interna marina, parallela del lungomare.

L’episodio nonostante l’efferatezza, avvenuto nell’indifferenza assoluta degli avventori che si trovavano in quel momento all’esterno del locale, è stato trattato con solerzia dagli agenti della Polizia di Stato che, nonostante la scarsa collaborazione dei cittadini, sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti. L’attività investigativa esitata e seguita direttamente dal Procuratore della Repubblica Dr. Domenico Guarascio e dal Sostituto Procuratore di turno per la gravità dei fatti, avrebbe avuto una ricaduta negativa sulla sicurezza se la Polizia di Stato non fosse intervenuta prontamente risolvendo il caso, segnalando i soggetti ritenuti responsabili, due dei quali già conosciuti per i loro pregiudizi di polizia.

Le indagini, si sono protratte per circa 48 ore senza sosta, dalla Squadra Mobile, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e la Polizia Scientifica che, anche grazie a filmati delle telecamere e all’analisi forense, ha consentito di individuare e segnalare all’Autorità Giudiziaria tre giovani del luogo per le ipotesi di reato di lesioni personali aggravate in concorso.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Nei loro confronti, il Questore ha già emesso un provvedimento di Dacur (divieto accesso aree urbane), facendo divieto agli interessati per anni due, di accedere/stazionare nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento che insistono sul lungomare cittadino e arterie secondarie che da esso si dipanano, dalle ore 19 alle ore 07 del giorno seguente.

L’odierna ed ulteriore misura di prevenzione applicata, rappresenta un provvedimento amministrativo di carattere monitorio prevista dal Codice Antimafia, attraverso il quale il Questore avverte oralmente un soggetto ritenuto socialmente pericoloso, che esistono indizi a suo carico, invitandolo a mantenere una condotta conforme alla legge.