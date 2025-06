I Carabinieri della Stazione di Cutro hanno denunciato un uomo 27enne per essere evaso dalla detenzione domiciliare.

Durante un servizio di controllo del territorio e di controllo delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione in carcere, l’uomo è stato sorpreso mentre si trovava all’interno di un bar a Cutro, in evidente violazione delle prescrizioni della detenzione domiciliare. L’uomo era infatti autorizzato a lasciare la propria abitazione esclusivamente per accompagnare i figli a scuola.

A termine degli accertamenti l’uomo è stato deferito alla competente autorità giudiziaria.

Tale risultato operativo è il frutto della incessante attività di controllo del territorio intrapresa dai Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, nella persona del Procuratore Domenico Guarascio.