26 giugno 2025 – Una giornata di grande significato istituzionale e simbolico per la provincia di Crotone. Oggi, il Presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj, è stato accolto in visita ufficiale nella regione Calabria, un evento che ha visto la partecipazione di tutti i sindaci del territorio, tra cui il primo cittadino di Melissa, Luca Mauro.

Il sindaco Mauro ha voluto esprimere pubblicamente il proprio orgoglio per aver preso parte a questo importante momento di incontro e di apertura internazionale. “Abbiamo avuto l’onore di accogliere il Presidente Begaj – ha dichiarato il sindaco – in una giornata dedicata all’amicizia, alla collaborazione e ai profondi legami storici che uniscono l’Italia e l’Albania. Un segno concreto di dialogo tra popoli che condividono una storia intrecciata e valori comuni.”

La visita del Presidente Begaj in Calabria si inserisce in un percorso di rafforzamento dei rapporti diplomatici e culturali tra i due Paesi, con particolare attenzione alle comunità albanesi presenti in Italia da secoli, specialmente nella regione, dove le radici arbëreshe sono ancora vive e sentite.

Il sindaco Luca Mauro ha poi voluto rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica d’Albania per la disponibilità e per l’occasione di confronto che ha saputo creare. “È stato un momento prezioso di dialogo e condivisione che ci lascia un segno di speranza e di amicizia duratura tra le nostre comunità.”

Un incontro che ha rafforzato l’idea di una Calabria sempre più aperta, capace di valorizzare il proprio patrimonio storico e culturale e di costruire ponti di collaborazione oltre i confini nazionali.