Quale Presidente de Lions Club Crotone Host, sono lieta di comunicarvi e di invitarvi a partecipare al Premio delle Eccellenze promosso dal Club, con il patrocinio del Comune di Crotone che si svolgerà lunedi 30 giugno alle ore 17.00 presso la sala margherita .

Quest’anno il premio è dedicato alla promozione del territorio pertanto il premio è stato assegnato a tre associazioni che con le loro attività indipendenti, culturali, rivolte al sociale e allo sport promuovono il bello della nostra città e la città di Crotone in italia e nel mondo. Verranno dunque premiate :

– l’associazione culturare #ioresto per aver con le sue attività sensibilizzato l’opinione pubblica su tematiche inerenti la città di Crotone . Ha, nonostante i pochi anni di attività, creato occasioni di aggregazione sociale, organizzato dibattiti pubblici sui temi della restanza, cooperato con altre associazioni e sopratutto creato un ponte tra chi è partito e chi è rimasto, al solo fine di cambiare la città per non cambiare la città ;

– fondazione santa critelli la quale, ormai da diversi anni, organizza passeggiate culturali gratuite alla scoperta del centro storico e delle tradizioni della nostra città . Le loro attività sono partecipate da decine e decine di persone e tra gli altri anche diversi cittadini desiderosi di sentirsi turisti nella propria città ;

– club velico crotone . il quale attraverso lo sport aggrega famiglie e sportivi di ogni età cercando di trasmettere loro l’amore per il proprio territorio, una particolare sensibilità per la natura e il gioco di squadra . la loro mission è consolidare Crotone quale città della vela e farla diventare meta invernale per gli allenamenti delle squadre del nord europa .

L’evento inizierà con una piccola parentesi dedicata ai giovani : verranno consegnati infatti degli attestati di eccellenza alle sportive Roberta Lavia, Alice Ruggiu e Alice Ruperto ed altrettanti attestati di eccellenza a due alunni del liceo classico Pitagora Alice Vena e Caterina Fabiano le quali hanno vinto due borse di studio per uno stage presso il Laboratorio di fisica delle alte energie di BERNA.