Eseguita con successo la prova antincendio sui pontili del Porto Turistico.

All’esercitazione, svoltasi nella mattinata di ieri, hanno preso parte gli uomini dell’Ufficio Locale Marittimo di Cariati, il personale operativo del Porto Turistico, i volontari della Protezione Civile di Cariati insieme al settore antincendio di Spezzano Albanese, e il personale sanitario del 118 di Cariati con ambulanza al seguito.

L’iniziativa, che rientra nell’ambito del programma comunale di protezione e prevenzione incendi, ha permesso di testare l’efficienza delle dotazioni presenti e dei protocolli di intervento in caso di emergenza.

Alle operazioni era presente il CONSIGLIERE DELEGATO ALLE POLITICHE DI PROMOZIONE DEL PORTO GABRIELE ALTERINO che ha coordinato le varie attività insieme agli uomini della guardia costiera di Cariati.

«Si tratta- ha dichiarato il consigliere Alterino- di un passo importante per la sicurezza del nostro porto e la prevenzione. Questa esercitazione- ha aggiunto- si inserisce in un percorso avviato già da mesi dall’Amministrazione comunale, che ha previsto la revisione completa e la sostituzione delle dotazioni antincendio presenti sulle banchine, in linea con le normative e con il buon senso operativo. Quella di oggi è solo una delle tappe del lavoro che stiamo portando avanti per rendere l’area portuale sempre più sicura, funzionale e accogliente».

L’iniziativa conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nella tutela degli operatori portuali, garantendo standard di sicurezza sempre più elevati.