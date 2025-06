È in programma, anche per quest’anno, la Colonia estiva dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni, promossa dal Comune di Cirò. L’iniziativa si svolgerà presso un lido attrezzato di Cirò Marina, nel periodo compreso tra il 7 luglio e il 6 agosto, offrendo ai più piccoli giornate all’insegna del divertimento, della socializzazione e dell’attività all’aria aperta in un ambiente sicuro e controllato.

A darne comunicazione è il responsabile dei servizi sociali, dott. Natalino Figoli, il quale sottolinea l’importanza di questo appuntamento non solo per i bambini, che dopo un lungo anno scolastico hanno l’opportunità di vivere un’esperienza ricreativa, ma anche per i genitori, che potranno contare su un servizio educativo e di supporto nelle settimane estive.

Gli interessati – si legge in una nota ufficiale del Comune – potranno presentare domanda di partecipazione recandosi presso l’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 2 luglio. La quota di adesione prevista è di soli 10 euro, un contributo simbolico che permette a molte famiglie di usufruire di un servizio di qualità a costi accessibili.

L’amministrazione comunale invita tutte le famiglie a cogliere questa opportunità pensata per i più piccoli, affinché l’estate diventi un’occasione di crescita, gioco e serenità.