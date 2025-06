“Il modo in cui trascorriamo ogni momento per formare crea il destino dei nostri allievi”. È con queste parole che Vincenzo De Leo, tecnico federale di dressage, descrive l’anima del Centro Ippico De Leo, realtà d’eccellenza calabrese con sede a Cirò Marina, punto di riferimento per l’equitazione nel territorio.

Il centro, nato con la missione di offrire una formazione completa e rigorosa ai giovani cavalieri e amazzoni, propone un programma didattico che abbraccia le principali discipline equestri: dal salto ostacoli al dressage, con una particolare attenzione all’assetto, alla precisione della mano e al controllo della gamba. “Crediamo fortemente che la formazione sia l’anima dell’equitazione vera – afferma De Leo –. Ogni mese organizziamo stage con tecnici federali esterni per offrire ai nostri allievi un’esperienza di crescita continua”.

Il Centro Ippico De Leo è la struttura con il maggior numero di iscritti e cavalli nella zona cirotana. Dispone di una scuderia interna con 30 box, due campi da lavoro, paddock, una giostra per il movimento dei cavalli e numerosi servizi pensati per garantire il massimo benessere degli animali e il comfort dei clienti.

Tra i protagonisti del centro spiccano le amazzoni del Team Yeguada De Leo, spesso premiate e lodate per l’eleganza e la correttezza dell’assetto. “I risultati dei nostri allievi – sottolinea ancora De Leo – sono il frutto di un impegno quotidiano condiviso. Noi istruttori lavoriamo costantemente per far emergere il meglio di ciascuno di loro, ma sono i ragazzi, con la loro dedizione, a fare la vera differenza”.

L’impegno del Centro Ippico De Leo non si ferma mai: il prossimo appuntamento è lo stage di formazione in dressage con il tecnico federale Canio Santomauro, in arrivo dalla Campania. Tre giornate intense – il 18, 19 e 20 luglio – durante le quali il coach lavorerà con gli allievi in preparazione al Campionato Nazionale di Dressage che si terrà a Perugia.

Per l’occasione, il centro resterà aperto gratuitamente al pubblico, offrendo un’opportunità preziosa a chiunque voglia avvicinarsi al mondo dell’equitazione o semplicemente osservare da vicino la serietà e la professionalità che contraddistinguono questa eccellenza calabrese.