Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e degli articoli 43 e 46 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone, è convocato a seguito della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e urgente nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” in 1a convocazione per giorno 28 giugno 2025, alle ore 9:00 e, ove occorra, in 2a convocazione per giorno 30 giugno 2025, alle ore 15:30, presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1) Mozione proposta dalla Consigliera Giada Vrenna, acquisita al protocollo dell’Ente in data 09/04/2025, al n. 34779, avente ad oggetto “Mozione per l’intitolazione di un luogo pubblico alle vittime di femminicidio ” (Prop. 12/2025 Sett. 1);

2) Mozione proposta dal consigliere comunale Enrico Pedace più altri, acquisita al protocollo dell’Ente in data 05.06.2025, n. 56150: “Mozione per la fine delle violazioni dei diritti umani nella striscia di Gaza e la cessazione del conflitto” (Prop. 29/2025 Sett. 1) ;

3) Mozione proposta dalla consigliera comunale Dalila Venneri più altri, acquisita al protocollo dell’Ente in data 11/06/2025, n. 58201: “Mozione a sostegno del popolo Palestinese e per il riconoscimento dei suoi diritti fondamentali in nome della pace!” (Prop. 30/2025 Sett. 1);

4) Mozione proposta dalla consigliera comunale Marisa Luana Cavallo più altri, acquisita al protocollo dell’Ente in data 12/06/2025, al n. 58908, avente ad oggetto: “Istituzione di un Centro Oncologico di Eccellenza nel territorio di Crotone al fine di potenziare la prevenzione oncologica, in risposta a dati epidemiologici e ambientali oggettivamente preoccupanti. ” (Prop. 37/2025 Sett. 1);

5) Mozione proposta dal consigliere comunale Vincenzo Familiari più altri, acquisita al protocollo dell’Ente in data 19/06/2025, al n. 61601, avente ad oggetto: “Intitolazione di una piazza o di una via al Prof. Pasquale Senatore, già Sindaco della Città di Crotone”. (Prop. 38/2025 Sett. 1);

6) Mozione proposta dal consigliere comunale Andrea Devona, acquisita al protocollo dell’Ente in data 25.06.2025, n. 63224 avente ad oggetto: “Sostituzione dei cartelloni cartacei con cartelloni digitali” (Prop. 36/2025 Sett. 1);

7) Approvazione tariffe TARI annualità 2025 (Prop. 56/2025 Sett. 3);

8) Partecipazione del Comune di Crotone al capitale sociale di SO.RI.CAL. SpA gestore unico del servizio idrico integrato (Prop. 58/2025 Sett. 3)