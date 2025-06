[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Proseguono sempre con maggiore intensità in questi giorni i controlli e le attività a tutela della sicurezza pubblica da parte dei Carabinieri della Compagnia di Crotone. Il 21 giugno u.s. I militari della Tenenza Carabinieri di Isola Capo Rizzuto e quelli della Sezione Radiomobile di Crotone, sono intervenuti su due distinti sinistri stradali autonomi a seguito dei quali, al termine degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche T.A., cinquantaseienne del luogo, trovato con un tasso alcolemico pari a 2,02 g/l e C.D., ventinovenne residente nella provincia di Napoli, trovato con un tasso alcolemico pari a 1,01 g/l.

I Carabinieri, nell’arco della stagione estiva, proseguiranno le specifiche attività per la prevenzione e la repressione dei reati in genere, nonché nell’ambito della circolazione stradale e del consumo di stupefacenti, nel tentativo di prevenire le violazioni più gravi.