Due giorni di grande successo per la scuola di danza Maria Taglioni Dance Project di Crotone. Due serate di vero spettacolo con “Doppio Battito” e non solo un saggio di danza di fine anno. Uno show per festeggiare i 45 anni della “istituzione” della danza crotonese, unica in Calabria ad avere il riconoscimento del Miur e anche del CONI. La direttrice della scuola,Luana Petrozza, da un decennio porta avanti la tradizione, innovandola, avviata da Giorgio Romano. I due, gioiosi di questo traguardo hanno messo in scena al teatro Apollo di Crotone variazioni e pezzi di repertorio, nuove coreografie di danza classica, contemporanea e Hip Hop. Una squadra nutrita di maestri e di allievi sempre più competitivi, vincitori di premi nazionali. Le serate, hanno ospitato il Sindaco di Crotone, Vincenzo Voce che ha sottolineato”il grande rilievo che la cultura della danza ha in città e di come la Maria Taglioni Dance Project sia ambasciatore ideale per veicolare questa nobile arte”. Anche l’assessore comunale alle politiche sociali e alle pari opportunità, Filly Pollinzi dal palco ha annunciato “nuovi progetti inclusivi per gli adolescenti nel prossimo futuro che vedranno la cultura dello sport centrale e fondamentale”. Le serate sono state condotte dalla giornalista, Rossana Caccavo.

