Altre strade cittadine saranno oggetto di una profonda riqualificazione nell’ambito dell’ampia programmazione dell’amministrazione Comunale che ha stanziato 1.200.000 euro per l’annualità 2025 attraverso l’accordo di sviluppo stipulato tra Comune di Crotone ed Eni.

Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise.

Si tratta di un finanziamento disposto con provvedimento di Giunta Comunale per l’importo di 196.000 euro con il quale si andrà a riqualificare l’asse viario di via Giovanni Falcone e di via S. Francesco.

Con un ulteriore provvedimento di Giunta sono stati stanziati 190.500 euro per riqualificare via Carducci.

Nello specifico per quanto attiene via Falcone si tratta di una delle arterie principali di collegamento urbano così come via S. Francesco è una delle principali traverse di collegamento con altre vie principali della città (via XXV Aprile e corso Mazzini) che rivestono un ruolo rilevante per il tessuto urbano e la cui riqualificazione contribuirà al miglioramento complessivo della viabilità cittadina.

Tra le attività previste la fresatura dello stato di usura del conglomerato bituminoso, la posa in opera di un nuovo manto che migliorerà l’aderenza e il comfort di marcia, la sistemazione di pozzetti e caditoie, la sistemazione e la rimessa in quota dei cordonati.

Per quanto attiene via Carducci si tratta di una strada urbana di notevole importanza per la viabilità cittadina, caratterizzata dalla presenza di insediamenti abitativi, attività commerciali e servizi.

La sua peculiarità principale risiede nella presenza di tre importanti istituti scolastici superiori con un notevole numero di studenti ed insegnanti, il che la rende un’arteria di considerevole transito veicolare e pedonale, con un’elevata frequentazione da parte di studenti e personale scolastico. La posizione strategica e l’alta densità di utenza richiedono un’attenta riqualificazione per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico.

Anche in questo caso previsti la fresatura dello stato di usura del conglomerato bituminoso, la posa in opera di un nuovo manto che migliorerà l’aderenza e il comfort di marcia, la sistemazione di pozzetti e caditoie, la sistemazione e la rimessa in quota dei cordonati.