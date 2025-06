Cirò Marina (KR) – Il litorale di Cirò Marina si prepara a diventare il palcoscenico del beach soccer italiano. Dal 2 al 9 agosto 2025, la città calabrese ospiterà le Finali Nazionali di Beach Soccer, un evento attesissimo che vedrà sfidarsi le migliori squadre provenienti da tutta Italia per conquistare il titolo tricolore.

L’evento, promosso dalla Lega Nazionale Dilettanti in collaborazione con il Comune di Cirò Marina, trasformerà il lungomare cittadino in un’arena di sabbia incandescente, pronta ad accogliere migliaia di appassionati e turisti. Il torneo rappresenta il culmine della stagione estiva della disciplina e vedrà protagoniste sia le squadre della Serie A che quelle delle categorie giovanili e femminili, offrendo uno spettacolo sportivo completo e coinvolgente.

Sport, spettacolo e promozione del territorio

Le finali nazionali non sono solo un grande appuntamento sportivo, ma anche un’occasione per valorizzare il territorio. “Cirò Marina si conferma una città in grado di ospitare eventi di caratura nazionale – ha dichiarato il Sindaco Sergio Ferrari – Puntiamo sullo sport come veicolo di promozione turistica, culturale ed economica”.

Durante la settimana, oltre alle gare, saranno previsti eventi collaterali, animazione, musica e attività per le famiglie, in un contesto che unisce sport e divertimento, con il mare cristallino della costa ionica come sfondo ideale.

In campo i migliori talenti del beach soccer

I riflettori saranno puntati sui campioni della sabbia, pronti a infiammare il pubblico con giocate spettacolari, rovesciate e gol acrobatici. Attesi anche alcuni dei volti noti della Nazionale italiana di beach soccer, che daranno ulteriore lustro alla competizione.

L’evento sarà trasmesso da SkySport con un’ampia copertura sui social per consentire a tutti di vivere da vicino l’adrenalina del torneo.

Un’estate da vivere a ritmo di beach soccer

Le Finali Nazionali rappresentano uno degli appuntamenti clou dell’estate sportiva italiana. Cirò Marina, con le sue spiagge ampie, l’accoglienza calorosa e la bellezza del paesaggio, è pronta a regalare un’esperienza indimenticabile a sportivi e spettatori.

L’appuntamento è dunque fissato: dal 2 al 9 agosto sull’arena beach in via Torrenova, ingresso gratuito.

Il grande beach soccer è di casa a Cirò Marina.