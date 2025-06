Cirò Marina si prepara ad accogliere uno degli eventi teatrali più attesi dell’estate: sabato 28 giugno 2025, alle ore 20:30, andrà in scena al Teatro “Alikia” il celebre musical “West Side Story”, portato sul palco grazie alla collaborazione tra La Fabbrica del Musical – Academy & Production, l’Istituto di Alta Formazione Vivaldi e Art Show Dance Academy.

Lo spettacolo, che promette emozioni e spettacolarità, non sarà solo un saggio di fine anno, ma un vero e proprio show professionale che celebra il talento e la passione per il teatro musicale. Un evento d’eccezione, arricchito da una direzione artistica curata da Rosa Anania, con la regia di Alessandro Scanderbeg, le coreografie di Giuseppe Ferraro e la direzione musicale affidata a Federico Veltri.

“West Side Story”, ispirato al dramma shakespeariano di Romeo e Giulietta, è un’opera intensa e moderna che affronta temi sempre attuali come il conflitto sociale, il razzismo, l’amore e la speranza, ambientati nella New York degli anni ’50, tra rivalità e sogni giovanili.

Lo spettacolo, patrocinato dalle più prestigiose scuole e accademie artistiche della regione, rappresenta anche un importante momento di crescita e formazione per tutti gli allievi coinvolti, che si esibiranno in un musical noto in tutto il mondo per la sua forza scenica, le sue musiche iconiche e le sue coreografie coinvolgenti.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Cirò Marina hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa, che valorizza il talento locale e promuove la cultura artistica tra le giovani generazioni.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso la sede dell’Associazione Antonio Vivaldi. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 380 667 3880.

Una serata da non perdere per tutti gli amanti del teatro, della danza e della musica: il 28 giugno, Cirò Marina si trasformerà in un palcoscenico internazionale, dove arte, passione e spettacolo prenderanno vita in un’unica, indimenticabile performance.