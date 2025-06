“Spes itinere”: la speranza in musica fa tappa a San Marco Argentano



Il crotonese Gianluigi Borrelli dirige il concerto giubilare nella cattedrale di San Nicola di Myra

Un appuntamento da non perdere quello di venerdì 28 giugno, alle ore 19.30, presso la Cattedrale di San Nicola di Myra a San Marco Argentano, dove si terrà la terza tappa dei concerti giubilari promossi nelle chiese giubilari della Calabria.

Protagonista dell’evento sarà l’Orchestra Sinfonica Brutia, diretta per l’occasione dal maestro Gianluigi Borrelli, crotonese di nascita e figura di spicco nel panorama musicale italiano e internazionale. Il concerto, dal titolo evocativo “Spes itinere – La speranza nel viaggio della vita”, si preannuncia come un momento di intensa partecipazione emotiva e spirituale, capace di parlare al cuore dei presenti grazie alla forza evocativa della musica.

Il programma, pensato come un itinerario tra epoche e stili diversi, mantiene un forte filo conduttore spirituale e meditativo. In scaletta:

• Kol Nidrei, op. 47 – Max Bruch

• Sinfonia “La Passione” – Franz Joseph Haydn

• Requiem per tre violoncelli – Karl Popper

• Après un rêve – Gabriel Fauré

• Adagio – Benedetto Marcello

Tra gli interpreti, tre eccellenze al violoncello: Pierpaolo Greco, Aida Matera e Giorgia Lento, che accompagneranno l’orchestra in un viaggio musicale fatto di riflessione, bellezza e speranza.

Il concerto rientra nella stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Brutia ed è parte di un più ampio percorso culturale e spirituale che attraverserà la Calabria, portando la musica nei luoghi più suggestivi e carichi di storia della regione.

Un evento che unisce arte e spiritualità, memoria e futuro, e che conferma ancora una volta il valore universale della musica come linguaggio di speranza e condivisione.