L’Italia è un contenitore ricco di luoghi silenziosi, autentici e diversi dal solito per una vacanza rigenerante. Dalle montagne nascoste ai litorali nono conosciuti, il nostro Paese offre degli angoli ideali per una quiete insolita e per chi desidera vivere degli autentici paesaggi incontaminati. Vediamo insieme dove andare per le vacanze in Italia.

Zone poco turistiche in Italia per le vacanze

L’Italia è famosa per le sue città d’arte, le spiagge affollate e le mete iconiche, eppure nasconde un patrimonio meno noto fatto di piccoli borghi, valli tranquille e litorali riservati. Tali zone, spesso escluse dai circuiti turistici tradizionali, rappresentano la scelta perfetta per una vacanza lontana dalla confusione, ma ricca di autenticità. Per esempio puoi addentrarti in Molise lasciandoti incantare dai suoi panorami montani autentici, oppure puoi trovare il perfetto villaggio turistico Calabria sul mare che fa per te su Adonde.it e dare alla vacanza un ritmo diverso.

L’entroterra della Basilicata, al di là di Matera, custodisce luoghi silenziosi tra cui Castelmezzano e Pietrapertosa, incastonati nelle Dolomiti lucane.

In Toscana, lontano dalle zone più celebri come Chianti o Firenze, si può conoscere la Lunigiana, una terra di castelli, pievi romaniche e boschi incontaminati, al confine con la Liguria e l’Emilia-Romagna. Poco distante, oltremodo l’Alta Garfagnana offre scenari spettacolari e un’accoglienza familiare.

Il Lago di Scanno in Abruzzo è oltremodo una perla poco conosciuta, incorniciata da montagne e borghi autentici, tra cui il suggestivo paese omonimo. L’atmosfera è intima e accogliente, consigliata per una vacanza meditativa.

Mare o montagna: dove ci si rilassa?

Scegliere tra mare e montagna per una vacanza rilassante dipende da preferenze personali, in ogni caso entrambe le opzioni offrono zone poco turistiche e di alto livello. La montagna garantisce silenzio, aria pulita e ritmi lenti. Camminare nei boschi, dormire in piccoli rifugi e godere di panorami incontaminati aiuta a distaccarsi dalla frenesia quotidiana. Località quali la Valle Maira in Piemonte, la Val Tramontina in Friuli o la Val di Non meno battuta in Trentino rappresentano scelte ideali.

D’altra parte, il mare offre il suono rilassante delle onde, la possibilità di nuotare in acque cristalline e giornate scandite dal ritmo naturale del sole. Per evitare le spiagge affollate è consigliabile orientarsi verso i tratti costieri meno noti ma incantevoli, spesso accessibili con qualche ricerca in più. Qui il relax è garantito, così come l’opportunità di scoprire paesaggi intatti e comunità accoglienti.

Mare in Italia: le due zone meno conosciute e bellissime

Tra le destinazioni balneari italiane meno turistiche ma sorprendentemente affascinanti, emergono due aree in particolare: la Costa dei Trabocchi in Abruzzo e il Golfo di Orosei in Sardegna orientale.

Costa dei Trabocchi – Abruzzo

Si estende lungo il litorale della provincia di Chieti, tra Ortona e Vasto. Questa zona prende il nome dai trabocchi, antiche macchine da pesca in legno oggi spesso trasformate in ristoranti sospesi sul mare. Qui il paesaggio è fatto di calette sassose, scogliere verdi e acque limpide, lontane dalla mondanità. Il turismo di massa non ha ancora preso piede, permettendo di vivere un’esperienza balneare autentica e rilassante.

Golfo di Orosei – Sardegna

Seppure la Sardegna sia ben nota al turismo internazionale, il Golfo di Orosei conserva angoli di straordinaria bellezza ancora poco frequentati. Accessibile da Dorgali, Baunei o Cala Gonone, questa zona regala spiagge selvagge, grotte marine e tratti di costa raggiungibili solo a piedi o in barca. Cala Luna, Cala Sisine e Cala Mariolu sono veri paradisi naturali, lontani dagli stabilimenti affollati, per un’isola ancora da esplorare.