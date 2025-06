24-25 maggio 2025 – La Calabria si conferma terra di talento e competenza anche nel mondo dell’equitazione. Presso il centro ippico e scuola di equitazione “Az. Agricola Frantoio San Nicola”, nel cuore della fascia ionica crotonese, si sono svolti con successo gli esami per il conseguimento del diploma di Istruttore di Primo Livello di salto ostacoli e dressage europeo ISHA–OPES Equitazione.

La struttura, di proprietà di Antonio Saltarello, non ha solo ospitato il corso ma ha anche rappresentato il fulcro formativo dell’intera esperienza, con lo stesso Saltarello nel ruolo di esaminatore ufficiale. Figura di spicco nel panorama equestre nazionale, Saltarello è istruttore FISE di Terzo Livello, giudice federale di salto ostacoli e dressage, formatore accreditato ISHA, ed è anche esperto in riabilitazione equestre: una guida autorevole, capace di trasmettere conoscenza con rigore e sensibilità.

A sostenere con successo la prova finale sono state tre amazzoni di grande determinazione e passione:

Cristina Rita Zinzi, originaria di Torre Melissa,

Rosanna Siena, di Cirò Marina,

Lisa Ferrari, proveniente da Brescia, giunta appositamente in Calabria per affidarsi alla competenza del formatore calabrese.

Le tre candidate hanno dimostrato un’ottima preparazione tecnica e teorica, frutto di un percorso formativo completo e attento, che ha messo in luce il valore della didattica proposta dal programma ISHA‑OPES, riconosciuto a livello nazionale e CONI.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

L’esperienza vissuta a Cirò Marina si inserisce in una progettualità più ampia che ha visto sessioni parallele anche in Lombardia, presso la Scuderia Horseman di Spirano (BG), confermando così il respiro nazionale dell’iniziativa e l’elevato standard di qualità formativa proposto da OPES Equitazione.

Il successo di queste giovani professioniste non è solo motivo di orgoglio per la comunità equestre calabrese, ma anche una chiara testimonianza del ruolo sempre più centrale della Calabria nel panorama nazionale dell’equitazione, grazie anche a realtà d’eccellenza come quella guidata da Antonio Saltarello.