È stato pubblicato il primo teaser trailer della nuova serie-evento Sandokan, co-prodotta da Lux Vide (Fremantle) e Rai Fiction, con protagonista Can Yaman nei panni del celebre “pirata della Malesia”.

Il trailer, presentato in anteprima all’Italian Global Series Festival di Riccione, ha subito catturato l’attenzione per la sua atmosfera spettacolare e il cast internazionale: accanto a Can Yaman, Alessandro Preziosi interpreta Yanez, Ed Westwick è il perfido Lord Brooke e Alanah Bloor veste i panni di Lady Marianna.

Una delle scene più affascinanti del trailer è ambientata a Le Castella, dove a maggio si sono svolte alcune delle riprese principali. Il borgo marinaro e il suo castello aragonese sono stati trasformati in un esotico porto coloniale, grazie anche a interventi in post-produzione che hanno reso la location quasi irriconoscibile. L’intervento della Calabria Film Commission è stato decisivo per portare questo importante set televisivo in terra calabrese.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

La serie, composta da otto episodi, andrà in onda su Rai 1 e RaiPlay tra novembre e dicembre, con possibile slittamento a inizio 2026 per celebrare il cinquantesimo anniversario della storica versione televisiva del 1976.

Con questo trailer, Sandokan lancia ufficialmente la sfida al pubblico italiano e internazionale, promettendo avventura, romanticismo e scenari mozzafiato. E tra questi, spicca con orgoglio la suggestiva Le Castella, ora immortalata in un racconto epico destinato a entrare nell’immaginario collettivo.