Un nuovo ingresso accoglie da oggi cittadini e visitatori di Cirò Marina. La rotonda di via Brisi è stata completamente riqualificata grazie all’impegno instancabile dell’associazione “Città Pulita”, guidata dal presidente Francesco De Simone, che ha annunciato con soddisfazione il completamento dei lavori.

«Mancava pochissimo – scrive De Simone – e quanto occorreva fare è stato fatto. L’intervento di stamattina ha definitivamente completato il lavoro su un altro importante punto di accesso alla nostra città». Un intervento che coniuga decoro urbano e senso di comunità, frutto di una sinergia concreta tra cittadini attivi, istituzioni e imprese locali.

Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Cirò Marina, che ha fornito i materiali fondamentali per la sistemazione estetica dell’aiuola, tra cui argille, lapilli e betonelle. Fondamentale anche il contributo del 5×1000, che ha permesso all’associazione di acquistare il telo antiradice, i chiodi, il cemento e la grande scritta bianca “CIRÒ MARINA” che ora campeggia al centro della rotonda, incorniciata dal verde delle palme e delle cycas.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Prima era così

«È così che si progredisce – prosegue il presidente – chi vuole bene alla città deve collaborare. Insieme si va lontano. Associazioni, istituzioni, cittadini e imprenditori devono guardare tutti verso la stessa direzione». Il messaggio è chiaro: una città che cresce è una città che crea benessere, speranza e futuro, soprattutto per le nuove generazioni.

L’intervento rappresenta l’ennesimo tassello del percorso di cura del territorio portato avanti con costanza e passione da “Città Pulita”, che negli anni si è distinta per l’attenzione all’ambiente, al decoro urbano e al senso civico.

La nuova rotonda non è solo un miglioramento estetico, ma anche un simbolo di comunità e partecipazione attiva. Un vero e proprio “biglietto da visita” per chi entra in città, che testimonia l’amore per Cirò Marina e la volontà di renderla ogni giorno più bella e accogliente.