Con un brillante primo posto nella finale svoltasi presso il campo “Lo Scoppio” di Rotondella, in provincia di Matera, Giuseppe Astorino si è aggiudicato il titolo di Campione Regionale FITAV Basilicata 2025 nella categoria Terza dello Skeet ISSF, disciplina olimpica del tiro a volo.

Giuseppe, tesserato FITAV (Federazione Italiana Tiro a Volo), ha saputo imporsi in una competizione ad alto livello, che ha visto la partecipazione di tiratori provenienti non solo dalla Basilicata, ma anche dalla Calabria e dalla Campania, rendendo ancora più prestigioso il suo successo.

La manifestazione, inserita nel calendario ufficiale delle gare regionali FITAV 2025, si è svolta in uno degli impianti più attrezzati del Mezzogiorno, richiamando appassionati e atleti da tutto il Centro-Sud. Giuseppe ha dimostrato sangue freddo, concentrazione e padronanza tecnica, elementi fondamentali in una disciplina complessa come lo Skeet, dove ogni piattello richiede prontezza di riflessi e precisione assoluta.

Il giovane atleta di Cirò Marina non è nuovo al mondo del tiro a volo: è figlio d’arte, erede di una tradizione familiare rappresentata dal padre, Lello Astorino. Un’eredità sportiva raccolta con passione, impegno e spirito di sacrificio, che oggi inizia a dare i suoi frutti anche per la nuova generazione.

La medaglia d’oro e la targa FITAV ricevute sul podio rappresentano un traguardo importante per Giuseppe, ma anche uno stimolo a continuare il percorso di crescita nel panorama del tiro sportivo nazionale. Il successo di Rotondella, ottenuto in una competizione aperta a più regioni, è la conferma del suo valore e delle sue potenzialità future.

Complimenti a Giuseppe Astorino e alla sua famiglia, simbolo di una passione autentica per il tiro a volo, che continua a far brillare Cirò Marina anche oltre i confini regionali.