Disponibile dal 27 giugno su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo del producer calabrese Seizure: “(re)born remix”, reinterpretazione del brano strumentale di Anna D’Elia.

Cosenza, 27/06/25 – Il producer calabrese Seizure pubblica il remix di “(re)born”, brano strumentale originariamente composto dalla conterranea Anna D’Elia, che fonde elementi neoclassici ed elettronici in un racconto intimo sulla rinascita.

In questa nuova versione, tristezza, solitudine e rabbia si intrecciano in un paesaggio sonoro dominato dalla melodic dubstep, tra kick e snare sincopati, atmosfere ambient e glitch che culminano in un drop liberatorio.

“È una rinascita interiore che va oltre quella fisica e arriva solo dopo aver toccato il fondo”, spiega Seizure. “Non è un punto d’arrivo, ma un processo continuo”.

Il remix diventa così un dialogo tra due mondi: quello neoclassico e sospeso di Anna e quello pulsante e glitchato di Seizure. Due visioni sonore diverse ma affini, legate dalla stessa ricerca emotiva.

Il finale, racconta Anna D’Elia, “ti lascia quasi un nodo alla gola. È una canzone nata in un mondo freddo, ma Seizure se n’è preso cura. L’ha fatta rinascere ancora, donandole una vita più serena e distesa”.

Ascolta “(re)born remix”: https://open.spotify.com/track/0CfZWBlQnFZbGYkoIfKrAC

BIOGRAFIE DEGLI ARTISTI

Seizure è un producer cosentino classe 2000. Attivo tra hip hop, drill ed elettronica, fonde radici urbane e sperimentazione, spaziando dalla tech house alla trance, fino all’EDM e alla melodic dubstep. Con un approccio sempre aperto alla contaminazione, lavora a brani originali e remix che esplorano nuove identità sonore. La sua musica unisce la potenza ritmica della club culture a un forte legame con il suo territorio d’origine.

Anna D’Elia è una compositrice, polistrumentista e producer cosentina classe 1997. Dopo gli inizi sul web come chitarrista autodidatta, si avvicina all’ingegneria del suono. La sua ricerca sonora si evolve verso territori ambient, post-rock, neoclassici ed elettronici, che confluiscono nel suo universo musicale etereo e introspettivo. Collabora come sound engineer per artisti italiani e internazionali, firmando anche musiche e sound design per cortometraggi. Nel 2024 debutta con il suo progetto solista pubblicando il singolo “(re)born”.

CONTATTI E SOCIAL

Ufficio stampa: Anna D’Elia

Per info e interviste: annadelia100@yahoo.it

Seizure

E-mail: fmaiuolo@hotmail.it

Spotify: https://open.spotify.com/artist/67tm2h8mZRS5tm5Ua1nm5v

Instagram: @seizure____



Anna D’Elia

E-mail: annadelia100@yahoo.it

Spotify: https://open.spotify.com/artist/3d9jLPfyP98v6F8B4MsNBj

Instagram: @annacobain100