L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone informa tutti gli organi di stampa e rassicura la cittadinanza in merito a quanto accaduto nel pomeriggio di oggi presso l’Ospedale San Giovanni di Dio.



Si è trattato di un principio di incendio sviluppatosi sul tetto della struttura. Da una prima relazione sembrerebbe che a causarlo sia stato un mozzicone di sigaretta gettato imprudentemente da una finestra del reparto di Ginecologia e Ostetricia e trasportato dal vento, che avrebbe innescato la combustione in prossimità dei locali riservati al reparto di Pediatria.



Prima dell’intervento dei Vigili del Fuoco, erano già intervenuti i tecnici dell’ASP per le prime verifiche e per contenere eventuali criticità. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, prontamente allertati dal personale del nosocomio, la situazione è stata immediatamente risolta, senza alcuna conseguenza per pazienti, personale sanitario e locali ospedalieri. Nessun danno si è registrato e l’attività assistenziale prosegue regolarmente.



L’ASP sottolinea con forza l’assoluta necessità che tutti i cittadini e l’intero personale rispettino scrupolosamente le norme di sicurezza, in particolare quelle relative al divieto di fumo all’interno e nelle aree limitrofe all’ospedale. Anche se l’origine dell’incendio è ancora in fase di accertamento, quanto accaduto rappresenta un episodio potenzialmente molto grave che non va sottovalutato. L’Azienda ha già avviato tutte le verifiche del caso e intende andare fino in fondo per accertare responsabilità e prevenire il ripetersi di simili episodi.



Si invita infine la cittadinanza a non dare seguito a notizie non verificate e a mantenere la massima tranquillità.

