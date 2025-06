Ogni sabato, sotto i portici del mercato di Via Messinetti.

Sabato 28 giugno è iniziato il presidio permanente promosso da Arci Crotone all’ingresso del mercato di Via Messinetti, sotto i portici.

Un momento di presenza e resistenza contro il genocidio del popolo palestinese e in solidarietà con tutte le popolazioni oppresse dalle guerre.

Questo banchetto non vuole essere l’ennesima voce che si leva dall’alto del privilegio occidentale. Abbiamo scelto, invece, di far parlare chi l’oppressione la vive ogni giorno, attraverso le proprie voci e le proprie opere.

Abbiamo distribuito gratuitamente illustrazioni, grafiche e disegni da colorare per bambine e bambini, realizzati da artiste e artisti di tutto il mondo che partecipano al progetto artistico internazionale “Flyers for Falastin” (@flyers_for_falastin). Un modo per offrire a tutte e tutti uno sguardo sensibile e umano su una realtà che troppo spesso viene ignorata.

Su uno schermo abbiamo proiettato documentari e immagini che raccontano la quotidianità della vita a Gaza e in Palestina: non solo distruzione e dolore, ma anche cultura, resilienza e quotidianità.

Molte persone si sono fermate, incuriosite e toccate dai materiali esposti. È stato un primo segnale importante: la voglia di capire, ascoltare e non restare indifferenti è viva anche nella nostra città.

Crediamo che oggi più che mai sia fondamentale ascoltare le voci di chi lotta e resiste. Dare spazio alla loro arte significa riconoscerne il valore profondo, al contrario di chi, attraverso la guerra, mira a cancellare e delegittimare ogni forma di cultura e umanità.

Siamo contrari alla normalizzazione e alla desensibilizzazione – amplificate anche dal mondo dei social – di fronte alle atrocità che avvengono in tutto il mondo. Per questo crediamo nella presenza fisica, nel contatto diretto, nella costruzione di comunità solidali che i potenti cercano costantemente di spezzare.

Il presidio continuerà ogni sabato, dalle 9:30 alle 11:30, sempre nello stesso luogo.

Per partecipare alle nostre azioni e restare aggiornati sulle iniziative, vi invitiamo a seguirci su Facebook e Instagram: Arci Crotone.