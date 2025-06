“Dal 1° luglio, per il nuovo anno sociale 2025-2026, il Governatore del Distretto Lions 108 YA, il reggino Pino Naim, ha nominato come Tesoriere distrettuale Antonio Gallella, socio del Lions club Cirò Krimisa.” Gli altri componenti del suo staff sono il Segretario Marco Santoro e il Cerimoniere Dino Aiello. Un prestigioso incarico, per la prima volta ricoperto da un associato dello storico club di Cirò Marina, motivo di orgoglio per tutti, soci Lions e concittadini.

Antonio Gallella, sposato dal 1986 con Ione Vitetti, è Titolare di uno Studio professionale di Dottore Commercialista dal 1982, che attualmente condivide con due delle tre figlie: Caterina, Mariacarla ed Annachiara. Una lunga, irreprensibile e versatile carriera, che si protrae da più̀ di 40 anni, durante i quali ha ricoperto, numerosi incarichi nel Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Crotone, dal 1988, come Tesoriere, Segretario, più̀ volte Presidente. È stato inoltre, componente della Commissione di Studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, con sede in Roma e Delegato alla Cassa Previdenza Dottori Commercialisti, sempre a Roma, nonché́ Presidente della Libera Associazione dei Dottori Commercialisti della Calabria. Revisore contabile da più̀ di 30 anni, presso diversi Enti tra cui l’Assessorato ai Trasporti – Regione Calabria e l’ATERP di Crotone, è stato altresì, Presidente Provinciale della Conflavoro PMI di Crotone ma anche Docente di Ragioneria e Tecnica Commerciale negli istituti di secondo grado e Formatore nei corsi per l’abilitazione professionale di Dottore Commercialista. Autore di numerose pubblicazioni su Bilancio CEE, Condono sugli enti locali, Novità̀ sulla Dichiarazione Iva, ha relazionato in un considerevole numero di convegni di studio organizzati dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e dalle associazioni di categoria. Nel 2016 in qualità di vice sindaco del Comune di Cirò Marina è stato Assessore al Bilancio.

Un curriculum professionale straordinario che non gli ha impedito di dedicarsi ad ulteriori attività ed interessi: nel 1995 infatti è approdato alla Lega Navale Italiana sezione di Cirò Marina, di cui è stato socio fondatore e Presidente per più di un ventennio. E il suo Curriculum Lionistico non è da meno: nel 1995 entra a far parte del Lions club Cirò Krimisa, ricomprendo gli incarichi più̀ disparati a livello di club: da Segretario a Leo Advisor, Presidente del Comitato soci, tre volte Presidente di club, più̀ volte consigliere, e tanto altro, mettendo sempre al servizio del club e degli altri la sua professionalità̀, le sue competenze, la sua umanità̀ e le sue proprie risorse per accrescere il bene comune, all’insegna di valori quali la generosità̀ e la condivisione.

Ha ricoperto numerosi incarichi circoscrizionali e distrettuali, è stato Delegato di Zona, Presidente di Circoscrizione, Lions Guida del Club Crotone Marchesato, più̀ volte Revisore dei Conti per la Fondazione del Distretto, Lion Guida Certificato dal P.I. Ashok Mehta, Vice Tesoriere per la Calabria per tre anni consecutivi… Una vita spesa dunque, tra attività̀ lavorativa e servizio associativo.

E proprio per il suo impegno lionistico e per la dedizione all’Associazione, è stato insignito dai Governatori, per ben tre volte, del prestigioso riconoscimento: “MELVIN JONES FELLOW”.

Ha ottenuto, inoltre, l’ESTENSION CERTIFICATE dal P.I. Clement F. Kusiak, il Certificato “Excellence” del Presidente per incremento soci, il “Certificate of Appreciation” del P.I. Jimmy M. Ross, il Certificato di “Achievement” per l’A.S. 2006-2007 e tanto altro ancora.

Questo nuovo traguardo, importante e meritatissimo, che testimonia l’impegno del Lion Antonio Gallella, la sua dedizione ed il suo spirito di servizio, sarà sicuramente portato avanti con senso di responsabilità̀, entusiasmo e passione, e arricchirà la nostra comunità̀ e il Distretto Lions 108 YA, del suo prezioso contributo, continuando a promuovere i valori lionistici di solidarietà̀ e altruismo con l’umiltà̀ e l’empatia che lo hanno sempre contraddistinto. WE SERVE