Due giornate piene di sorrisi, commozione e gratitudine hanno segnato la fine dell’anno scolastico per la scuola dell’infanzia “Un Mondo a Colori”, che il 28 e 29 giugno ha salutato i suoi piccoli Remigini, pronti a iniziare una nuova avventura nella scuola primaria.

La cerimonia di proclamazione ha visto protagonisti i bambini dell’ultimo anno, tra entusiasmo e nostalgia. Nei loro occhi, la gioia per i traguardi raggiunti si è intrecciata alla consapevolezza di lasciare un luogo che è stato casa, rifugio, scoperta. A rendere ancora più toccante l’evento, una lettera corale scritta dalle famiglie, che hanno voluto affidare alla parola scritta l’emozione profonda di un percorso condiviso.

“Quando vi abbiamo affidato i nostri bambini eravamo spaventate – si legge nel messaggio – ma giorno dopo giorno ci avete mostrato che erano nel posto giusto: un luogo fatto di cura, professionalità, amore e rispetto. Avete insegnato loro a parlare, a relazionarsi, a scoprire il mondo. Siete diventati scuola, amico, famiglia. Un pezzo di vita che porteremo sempre nel cuore.”

Commoventi anche le parole dedicate alla Dirigente Cristina, descritta come guida forte e sensibile, presenza costante che ha preso per mano ogni bambino e ogni genitore, chiedendo – e ricevendo – fiducia. “A volte non ci siamo capite – scrivono le famiglie – ma tu ci hai solo chiesto fiducia. E noi te l’abbiamo data. Avevi ragione. Ce l’hai fatta. Ce l’abbiamo fatta.”

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla maestra Giovanna, entrata quest’anno nella vita dei bambini e diventata rapidamente punto di riferimento affettuoso e sicuro. “Hai creduto in loro anche quando sembrava difficile – affermano i genitori – Grazie per ogni sorriso, ogni incoraggiamento, ogni traguardo raggiunto insieme.”

Il momento più toccante della festa è arrivato con le parole della Dirigente, che si è rivolta direttamente ai piccoli diplomandi: “Cari Remigini, è arrivato anche per voi il momento di spiccare il volo verso nuove avventure. Vi abbiamo visti crescere, imparare, diventare più sicuri e curiosi. Ora siete pronti per la scuola primaria. Ricordate sempre da dove siete partiti. Vi portiamo nel cuore.”

A chiudere le celebrazioni, l’abbraccio collettivo di famiglie, insegnanti e bambini, unito da un sentimento condiviso: la riconoscenza. Perché dire addio non è mai semplice, soprattutto quando si lascia un “mondo a colori” che ha saputo accogliere, formare e amare.

Le mamme dei “Folletti Blu”, sezione 2024/2025, hanno così salutato la scuola che ha fatto da primo porto sicuro per i loro figli. Ora i piccoli sono pronti a salpare verso nuovi orizzonti, ma porteranno sempre con sé la bellezza dei primi passi compiuti insieme.