Continua a collezionare successi internazionali il direttore d’orchestra calabrese Damiano Morise, ormai figura di riferimento nel panorama musicale europeo e non solo. Dopo aver ricevuto una menzione d’onore al Musikverein di Vienna (Austria), tempio della musica classica mondiale, e aver conquistato il primo premio al concorso internazionale di Cracovia (Polonia), il maestro approda trionfalmente oltreoceano, a New York, dove si è distinto nella prestigiosa “New York Classical Competition”.

Nella sezione dedicata ai direttori professionisti, con partecipanti provenienti da ogni parte del mondo, Morise ha fatto emergere il suo talento e la sua sensibilità musicale, guadagnandosi l’attenzione della giuria con una raffinata interpretazione della sinfonia del Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini e alcune suggestive esecuzioni tratte dalla Turandot di Giacomo Puccini. La sua cura del dettaglio, padronanza tecnica e carisma espressivo sono stati ancora una volta elementi determinanti per il riconoscimento ottenuto.

Il nome del maestro Morise continua così a brillare nel firmamento della direzione orchestrale, contribuendo a portare in alto l’eccellenza musicale italiana e calabrese nel mondo. Un percorso fatto di studio, passione e dedizione che gli sta valendo apprezzamenti unanimi da critici, musicisti e pubblico internazionale.

In attesa delle prossime comunicazioni ufficiali da parte dell’organizzazione newyorkese, il Maestro è già al lavoro per la stagione estiva, che lo vedrà protagonista di numerosi spettacoli musicali in tutta la Calabria, confermando la sua volontà di mantenere vivo il legame con il territorio d’origine, nonostante la sempre più intensa attività artistica internazionale.