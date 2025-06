Si è concluso con grande successo il 2° Trofeo Kroton di Pattinaggio Artistico, organizzato dall’associazione Freedom to Play asd, che si è svolto presso il PalaMilone di Crotone. L’evento ha visto la partecipazione di circa 80 atleti di tutta la scuola, 32 delle quali si sono sfidate in diverse categorie, dimostrando talento, passione e dedizione.

L’evento è iniziato con un messaggio toccante per la pace, sottolineando l’importanza dei valori di unità e solidarietà in un momento storico così delicato.

Non solo gare; infatti tutti i piccoli e grandi atleti si sono esibiti in spettacolari performance, riscuotendo un enorme successo tra il pubblico presente. Le esibizioni hanno messo in luce le abilità e la preparazione di ciascuno, creando una straordinaria atmosfera di festa e divertimento.

Inoltre quest’anno, una novità significativa è stata l’inserimento della categoria Special, sottolineando l’importanza dell’inclusività nello sport. La presenza di un’atleta con disabilità ha arricchito il Torneo, evidenziando come il pattinaggio artistico possa essere un veicolo di integrazione e di possibilità, per tutti!

Tra gli ospiti d’onore, il sindaco della città, Voce Vincenzo, il delegato coni crotone Andrea Esposito, il direttore provinciale special olympics Francesca Pellegrino, non è mancato un messaggio emozionante dell’assessore allo sport Luca Bossi che seppure assente ha voluto augurare agli atleti un grande in bocca al lupo esprimendo il suo entusiasmo per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di eventi come questo per la promozione dello sport tra giovani e anche adulti.

Il Trofeo Kroton si conferma quindi un appuntamento imperdibile del calendario sportivo crotonese, promuovendo non solo il pattinaggio artistico, ma anche valori fondamentali come l’inclusione e il rispetto reciproco. La Freedom to Play è già al lavoro per la prossima edizione, promettendo novità e ulteriori opportunità per tutte le atlete.

Ecco i risultati del trofeo:

AICS plus-2017

🥇Emma Marino

🥈Sofia Torchia

🥉Angela Milone

AICS SPECIAL-2016

🥇Carlotta Panucci

AICS plus-206

🥇Chloe Maiolo

🥈Giorgia Russo

🥉Rosanna Siragusa

AICS professionale-2016

🥇Marianna Greco

🥈Emily Mussari

AICS plus-2015

🥇Aurora Manfredi

🥈Matilde Gullo

🥉Tania affrancolio

AICS plus -2014

🥇Greta Bilotta

🥈Benedetta Polimeni

🥉Paola Menzano

AICS professional-2014

🥇Serena Clausi

🥈Siria Colurcio

AICS plus-2013

🥇 Maiolo Mariagrazia

AICS professional-2013

🥇Luna Falco

🥈Nicole Crugliano

🥉Beatrice Manfredi

AICS master 2010

🥇Francesca Riillo

🥈Angela Piccinino

AICS master-2009

🥇Ilaria De angelis