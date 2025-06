Nei giorni 28 e 29 giugno 2025, in due giorni di gara con temperature altissime, presso l’ASD TAV Roma di Lunghezza, si è svolto il XLVII Campionato Italiano di tiro a Volo della Libera Caccia.

Sul gradino più alto della Categoria SG nella specialità Fossa Universale è salito il giovane Calabrese Francesco Pio Renda mentre nella specialità Tiro di Campagna con carabina Beretta BRX1 cal 308 win è stato conquistato dalla Lady Maria Rosaria Pettinato con il max dei punteggi in soli 31 secondi, la quale si è confrontata con validi atleti maschili.

Un plauso va anche al nostro collega Antonino Ventre di RC che ha conquistato il podio nella sua categoria.

Si ringrazia la Libera Caccia Nazionale e Regionale Calabria per aver organizzato il campionato, la Beretta Armi per aver messo a disposizione le carabine BRX1 e rappresentata in questa manifestazione dal valido e competente Paolo Pozzati.

Francesco Pio si ritiene soddisfatto per la sua perfomance nonostante il caldo atroce dichiarando che le cartucce RC Hpf3 24 gr hanno fatto il suo dovere.

Adesso ci si prepara per la Finale del Campionato estivo che si terrà a San Calogero (VV) a metà luglio presso i campi da tiro La Tranquilla.

Inoltre Francesco Pio si è qualificato per il Campionato Italiano FITAV che si terrà a Montecatini a settembre prossimo.