Giovedi 26 giugno, nella splendida struttura dell’Altes Rathaus, il vecchio municipio, che attualmente ospita la sede della Volkhochschule di Saarbrücken, in Germania, è stata inaugurata la personale #negativoèpositivo di Mario Vetere, organizzata dal presidente dell’Associazione Kalabria Italiae Mundi e. V., Silvestro Parise, in collaborazione con la VHS di Saarbrücken e il Regionalverband Saarbrücken.

Al vernissage, moderato dalla vicepresidente dell’associazione Elisa Cutullè, hanno partecipato personaggi di spicco nel panorama internazionale, come il console generale di Francoforte Massimo Darchini, il Presidente Comites Saar Patrizio Maci e la professoressa Mara Onasch, direttrice del centro studi sull’italiano dell’università di Trier.

L’artista calabrese è stato introdotto da Michele Marotta, attore italiano con residenza a Saarbrücken, mentre gli intermezzi musicali sono stati curati dal baritono Stefan Röttig.

L’emozionante debutto di Mario Vetere in Germania ha avuto il patrocinio del Comune di Strongoli, che ha donato all’artista tre gagliardetti in legno da consegnare alla Volkhochschule (il gagliardetto è stato esposto in una teca all’interno dei locali del vecchio municipio), al presidente dell’associazione Kalabria Italiae Mundi e. V. Silvestro Parise e al console generale di Francoforte Massimo Darchini.

Mario Vetere ha voluto regalare una sua opera in negativoépositivo, raffigurante la Ludwigkirche di Saarbrücken, alla Direttrice della VHS, Nicole Boissier.

La serata ha avuto come Sponsor il ristorante pizzeria “La Perla Nera” di Rehlingen, che ha deliziato i presenti con un catering di piatti calabresi, il Ristorante pizzeria “Da Nico” che ha offerto il vino, ovviamente calabrese, e l’impresa Innova Home GmbH di Riegelsberg, che sostiene attivamente l’associazione Kalabria Italiae Mundi e. V.

Silvestro Parise si è detto molto soddisfatto, oltreché orgoglioso di ospitare un artista suo conterraneo. “Il nostro obiettivo resta quello di promuovere l’Italia e in particolare la Calabria, terra di origini e di passioni, attraverso l’arte, la lingua e la cultura”, ha dichiarato, “in modo da poter aprire anche un flusso turistico dalla Germania verso la nostra splendida costa ionica”

L’arte di Mario Vetere ha suscitato molta curiosità nei presenti all’inaugurazione e già in questi primi giorni è stata oggetto di numerose visite. La mostra sarà visitabile fino al 29 agosto, tutti i giorni, compreso sabato e domenica.