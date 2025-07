Cirò Marina, 30 giugno 2025 – Si è tenuta oggi l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di E-Globe S.p.A., PMI innovativa specializzata nella progettazione, realizzazione e distribuzione di sistemi di termoidraulica e condizionamento tramite la piattaforma www.climamarket.it. L’Assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 e ha preso visione del bilancio consolidato relativo allo stesso periodo, oltre a deliberare il rinnovo dell’incarico per la revisione legale dei conti.

Nel dettaglio, i risultati consolidati al 31 dicembre 2024 evidenziano ricavi delle vendite pari a 26,8 milioni di euro, un EBITDA negativo per 1,4 milioni, un risultato d’esercizio negativo per 2,1 milioni e un indebitamento finanziario netto di 3,8 milioni. I dati relativi a E-Globe S.p.A. mostrano ricavi per 23 milioni, un EBITDA di -1,3 milioni (in netto calo rispetto ai 5,4 milioni dell’anno precedente), un EBIT pari a -1,7 milioni e una perdita d’esercizio di 1,8 milioni. Il patrimonio netto si attesta a 9,6 milioni, mentre il debito netto raggiunge i 4,7 milioni.

Per far fronte al risultato negativo d’esercizio, l’Assemblea ha deliberato la copertura della perdita di 1,8 milioni mediante l’utilizzo della riserva straordinaria. È stato inoltre rinnovato l’incarico alla società RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. per la revisione legale dei conti per il triennio 2025-2027.

E-Globe S.p.A., PMI innovativa, è attiva dal 2009 in Italia e, per il tramite della controllata spagnola Climamarket Europe S.L.U., nel Centro Europa nel settore della rivendita e della commercializzazione a valore aggiunto di prodotti di climatizzazione, caldaie e biomassa, energia rinnovabile, servizi e accessori, con particolare attenzione ai prodotti della green economy. Il business si concretizza nella commercializzazione di prodotti acquistati direttamente dagli OEM nazionali e internazionali, distribuiti tramite canali fisici (store proprietario di Cirò Marina – KR) e online (piattaforme Climamarket.it e Climamarket.eu di proprietà), attraverso i canali di vendita B2C e B2B. Per la distribuzione offline, in ambito locale, E-Globe consegna con mezzi di proprietà, mentre per le consegne e-commerce la merce evasa e pagata viene trasferita a corrieri che in 2-3 giorni consegnano in tutta Italia, anche grazie a un accordo quadro con primari partner logistici, al fine di gestire in maniera ottimale i picchi di stoccaggio e alla presenza di un magazzino logistico a Longiano (FC). Tra i servizi offerti dalla Società vi sono il “Chiavi in mano” e l’installazione, che possono essere richiesti in loco nello store fisico o selezionati al momento dell’ordine online, svolti tramite una rete capillare di installatori locali affiliati alla stessa Società. È inoltre presente un customer service attivo sui principali canali (telefonico, live chat, social care, instant messaging) che copre a 360° le necessità pre e post vendita del cliente, oltre a indirizzarlo e seguirlo nella gestione automatizzata delle pratiche di cessione del credito.

Tutta la documentazione relativa all’Assemblea, compreso il verbale e il fascicolo di bilancio corredato dalle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, è disponibile online sui siti www.e-globe.it e www.borsaitaliana.it, nella sezione “Azioni/Documenti”, in conformità alla normativa vigente.