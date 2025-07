Un nuovo spazio per la cultura e lo spettacolo sta per nascere nel cuore pulsante della città. Dopo l’inaugurazione del Teatro Comunale “Vincenzo Scaramuzza”, che già nelle scorse settimane ha iniziato ad accogliere eventi e che si prepara ad una ricca stagione autunnale e invernale, l’amministrazione comunale compie un altro passo importante per l’ampliamento dell’offerta culturale cittadina: la creazione di un anfiteatro all’aperto nella piazza retrostante il teatro.

Ad annunciare la novità è l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise, che ha comunicato l’approvazione del progetto esecutivo, con un finanziamento previsto di circa 586.000 euro. Il nuovo anfiteatro rappresenterà una significativa opera di riqualificazione urbana, interessando l’area compresa tra via A. Tedeschi, via A. Daniele e via E. Scalfaro.

Il progetto prevede la trasformazione della piazza esistente in una struttura all’aperto ispirata alla forma dell’anfiteatro, con una particolare scelta architettonica: un sistema di forme circolari concentriche che si discosta dai modelli classici per offrire un design innovativo, distintivo e moderno. L’obiettivo è creare uno spazio dinamico, coinvolgente e funzionale, capace di integrarsi armoniosamente con l’architettura del teatro comunale.

I gradoni concentrici, disposti a partire dal centro della facciata del teatro, daranno forma a una cavea naturale, con il fronte del teatro a fare da scenografia. Lo spazio tra i gradoni e l’edificio fungerà da palcoscenico naturale, adatto ad accogliere performance artistiche di vario genere durante le serate primaverili ed estive.

Particolare attenzione sarà riservata anche all’impianto di illuminazione: i gradoni saranno dotati di luci a LED che diffonderanno un’illuminazione soffusa e uniforme, mentre l’area circostante sarà valorizzata con proiettori a LED per illuminare alberature, zone verdi e le facciate degli edifici vicini. L’intero anfiteatro sarà infatti immerso in un contesto paesaggistico curato, con verde diffuso e alberi ornamentali a completare un ambiente pensato per accogliere il pubblico e renderlo parte di un’esperienza estetica oltre che culturale.

Con questo nuovo intervento, l’amministrazione comunale prosegue nel percorso di valorizzazione del centro urbano e dell’offerta culturale, dotando la città di un’ulteriore infrastruttura moderna e multifunzionale, in grado di attrarre eventi, spettacoli e momenti di aggregazione per tutte le stagioni.