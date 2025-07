Un altro quartiere si aggiunge a quelli che già usufruiscono del servizio di raccolta differenziata Porta a Porta: il quartiere Unitaria.

Altri cittadini, dunque, si preparano a proseguire il percorso virtuoso messo in campo dal Comune e da Akrea in materia di raccolta differenziata.

In particolare a partire dal 2 luglio il servizio riguarderà via degli Angioini, via degli Ausoni, via degli Enotri, via degli Itali, via degli Svevi, via dei Bruzi, via dei Goti, via dei Greci, via dei Iapigi, via dei Normanni, via dei Romani e via dei Pelagi.

In queste vie sarà effettuata una conversione dell’originario servizio di raccolta stradale nel nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta.

I rifiuti dovranno essere conferiti solo ed esclusivamente nei giorni ed orari indicati nel calendario consegnato alle utenze interessate, utilizzando i contenitori forniti posti in prossimità delle proprie domiciliazioni secondo le modalità previste.

Per le utenze che ancora sono sprovviste delle attrezzature di raccolta sarà garantito un servizio di distribuzione presso l’isola ecologica di via Saffo dalle ore 8.00 alle ore 13.30 dal 3 luglio al 12 luglio escluse domeniche e festivi.

Comune ed Akrea, come sta avvenendo nelle zone in cui il servizio è da tempo avviato, sono certi della collaborazione dei cittadini per proseguire nel contribuire alla realizzazione del percorso virtuoso avviato.