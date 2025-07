Una notte sotto le stelle, cullati dalle onde e guidati dai racconti del cielo: il Circolo Ibis invita tutti gli amanti della natura e dell’astronomia a vivere un’esperienza unica con “Il Cielo dal Mare”, escursione notturna in barca a bordo della Lady Anna S, ormeggiata al suggestivo Porto Vecchio di Crotone.

La partenza è fissata per le 21:30. Si salperà nel silenzio della notte, allontanandosi dall’inquinamento luminoso della costa per lasciarsi avvolgere dalla maestosità del cielo estivo. Ad accompagnare i partecipanti in questo viaggio tra le meraviglie dell’universo, sarà una guida astronomica esperta che condurrà una vera e propria “serata laser delle stelle”: grazie a puntatori laser professionali sarà possibile individuare e conoscere costellazioni, pianeti e antichi miti celesti.

Un’occasione imperdibile per sognatori, appassionati di astronomia, fotografi e amanti del mare. Durante l’escursione, inoltre, sarà offerta una degustazione di vino locale a cura dell’Associazione Circolo Ibis, per arricchire l’esperienza con i profumi e i sapori autentici del territorio crotonese.

Il rientro è previsto per la mezzanotte.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

📞 Per info e prenotazioni: Segreteria Circolo Ibis – 349 4674358

Lasciati cullare dalle onde, ammira il firmamento e brinda sotto le stelle. “Il Cielo dal Mare” ti aspetta!