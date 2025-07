È convocata per martedì 08 luglio alle ore 9.00, presso l’auditorium dell’I.I.S. Sandro Pertini di Crotone (Via Gioacchino da Fiore), una sessione pubblica del Tavolo Tecnico Permanente per il coordinamento delle procedure di bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Crotone-Cassano-Cerchiara di Calabria.

L’incontro, fissato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di concerto con il Commissario Straordinario, Prof. Gen. B. Emilio Errigo, sarà dedicato in particolare alla presentazione delle attività di scavo avviate da ENI REWIND S.p.A. nell’ambito del Progetto di Bonifica approvato, con attenzione agli impatti ambientali e sanitari previsti, quali la generazione di polveri, le relative misure di contenimento e, in particolare, i relativi impatti

sull’ambiente e sulla popolazione (generazione di polveri, etc..).

Parteciperanno al tavolo tecnico Enti, Istituzioni, Comitati, Associazioni e altri stakeholders che a vario titolo si occupano della bonifica dell’ex area industriale.

All’Ordine del Giorno della riunione:

• Presentazione da parte di ENI REWIND S.p.A. dei presidi ambientali previsti dal progetto di bonifica approvato con Decreto Dirigenziale n. 27/2024;

• Interventi e osservazioni da parte dei partecipanti in merito alle attività in corso e alle misure adottate.

La società ENI REWIND S.p.A. sarà dunque invitata a relazionare in merito alle attività di cantiere e ai presidi ambientali implementati per limitare gli impatti sull’ambiente e sulla popolazione.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in particolare al Ministro Gilberto Pichetto Fratin, all’ingegner Proietti e all’ingegner Santilli, per la disponibilità e l’attenzione dimostrate nell’accogliere la mia richiesta di un incontro chiarificatore sui lavori di bonifica in corso – ha commentato il Commissario Errigo –

“Trasparenza, informazione e confronto rappresentano principi fondamentali sia per l’azione commissariale che per quella ministeriale. L’unità di intenti che lega Regione Calabria, Provincia di Crotone, Comune di Crotone, Ministero e Commissario è evidente e costituisce un valore imprescindibile per il buon esito del percorso intrapreso”.

L’obiettivo dell’incontro sarà fare piena chiarezza sull’andamento delle attività di bonifica, garantire la sicurezza dei cantieri e fornire ai cittadini rassicurazioni sulla corretta gestione del processo. Questo potrà avvenire solo grazie al contributo costruttivo di tutte le parti coinvolte, in un clima di dialogo serio, responsabile e civile.

Al fine di garantire un corretto svolgimento della riunione, perciò, si chiede ad enti e associazioni interessate di comunicare preventivamente i nominativi dei propri rappresentanti (massimo due per ciascuno) all’indirizzo: segreteria.commissarioSINCrotone@mase.gov.it

Eventuali domande o interventi specifici dovranno essere anticipati nella stessa comunicazione.