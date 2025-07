Si terrà venerdì 4 luglio 2025 alle ore 18:45, presso la suggestiva Sala Palazzo Porti di Cirò Marina, l’incontro pubblico promosso dal nuovo movimento politico di orientamento cattolico “Libertà è Democrazia – Futuro Europa/Italia”.

L’evento, dal titolo “Un partito nuovo per l’Italia”, intende presentare alla cittadinanza un progetto politico fondato su qualità, coerenza e sviluppo, con l’obiettivo di costruire una proposta credibile e radicata nei valori del cattolicesimo democratico. L’iniziativa si colloca in un momento delicato per il panorama politico nazionale e vuole offrire spunti di riflessione e partecipazione per tutti i cittadini interessati a un rinnovamento dell’impegno civico.

A moderare l’incontro sarà la dottoressa Rosanna Purificato, che introdurrà i relatori programmati:

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Dott. Fabio Bruno Pisciuneri, Coordinatore Provinciale per Crotone

Dott. Alberto Vallone, Segretario Regionale

Dr.ssa Cheti Cafissi, Responsabile Nazionale del movimento

Prof. Arch. Giancarlo Affatato, Presidente e Coordinatore Nazionale

L’incontro si concluderà con uno spazio dedicato a domande e interventi dal pubblico, favorendo così un dialogo diretto e aperto con la cittadinanza.

Con questa iniziativa, “Libertà è Democrazia” si presenta ufficialmente anche nel territorio cirotano, nella volontà di radicare il proprio messaggio e costruire una rete partecipativa attiva e consapevole. Il movimento sottolinea la necessità di un approccio politico nuovo, capace di coniugare valori morali e competenza amministrativa.

“Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare” recita l’invito conclusivo sulla locandina ufficiale dell’evento, in un clima di apertura e condivisione che mira a coinvolgere tutti i cittadini interessati al futuro del Paese.