Il sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, a nome dell’intera Amministrazione comunale, ha espresso un sentito ringraziamento al Prefetto di Crotone, Franca Ferraro, e al Questore Renato Panvino per il loro costante impegno nella tutela della sicurezza sul territorio, in particolare lungo il litorale cittadino durante la stagione estiva.

«Desidero manifestare – ha dichiarato il sindaco – il più sincero apprezzamento per aver intensificato e potenziato le attività di controllo sul nostro litorale, che proseguiranno fino al 31 agosto, garantendo un’estate più sicura per residenti e turisti». Le misure rientrano in un piano coordinato durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, e rappresentano un modello virtuoso di collaborazione interistituzionale.

Il dispositivo messo in campo dalla Questura di Crotone, sotto la guida del dott. Panvino, prevede un capillare sistema di vigilanza con pattugliamenti a piedi e in auto da parte degli agenti della Polizia di Stato. I controlli si concentreranno sulle spiagge nelle ore diurne, sui locali della movida notturna e lungo i percorsi turistici più frequentati, con una particolare attenzione alle aree più esposte al rischio di microcriminalità e assembramenti disordinati.

Di rilievo anche l’impiego di un camper attrezzato per favorire il contatto diretto tra i cittadini e le forze dell’ordine, aumentando la percezione di sicurezza e favorendo un dialogo costante con la comunità.

«Sulla scia di un rapporto di grande sintonia con le forze dell’ordine – ha aggiunto il sindaco Ferrari – ribadiamo l’importanza di una sinergia forte tra le istituzioni per ottenere risultati concreti nella lotta all’illegalità, non solo attraverso azioni sanzionatorie ma, soprattutto, mediante una prevenzione capillare e intelligente».

Il messaggio del primo cittadino si inserisce in una cornice più ampia di attenzione alla vivibilità e alla qualità della vita a Cirò Marina, in un’estate che si preannuncia intensa dal punto di vista turistico e ricca di eventi.