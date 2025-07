E’ stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di impianti di videosorveglianza nel centro cittadino.

Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise

Si tratta di un ulteriore intervento in materia di videosorveglianza urbana, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza sul territorio e garantire un monitoraggio costante delle principali aree cittadine.

In particolare, con un investimento di 229.455,62 euro, il sistema sarà realizzato in via Poggioreale, corso Messina e viale Regina Margherita.

Il progetto prevede la realizzazione di un’infrastruttura di rete a banda larga basata su collegamenti wireless punto-punto e punto – multipunto per garantire la trasmissione continua e affidabile dei flussi video verso i centri di registrazione.

Le telecamere previste per l’impianto di videosorveglianza sono dispositivi ad alta risoluzione, progettate per garantire elevate prestazioni in ambienti esterni, anche in condizioni climatiche critiche.

Ogni apparato è dotato di funzionalità avanzate di analisi video e supporta i più recenti standard di trasmissione.

“L’approvazione del progetto esecutivo rappresenta un ulteriore passo concreto verso una città più sicura e più controllata. Si tratta di un intervento, in continuità con altri già in essere, che risponde alle esigenze dei cittadini e contribuisce a contrastare fenomeni di microcriminalità e vandalismo. Oltre alla funzione deterrente, le telecamere saranno un valido supporto per le forze dell’ordine in caso di indagini o emergenze” dichiara l’assessore Parise.