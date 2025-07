Quest’anno la guida del Lions Club Cirò Krimisa è stata affidata alla prof. ssa Orsola Siciliani, nel suo decimo anno di appartenenza al Club.

La neopresidente che ha già ricoperto il ruolo di Cerimoniera, Segreteria e Vicepresidente è conosciuta nel territorio cirotano per la sua carriera di Docente presso l’Istituto Gangale di Cirò Marina e per le sue pubblicazioni per le quali ha ricevuto numerosi riconoscimenti letterari.

Con il suo ultimo romanzo ‘Ritorno a Psycrò ‘ ha rappresentato la Calabria al Salone del Libro di Torino.

Fortemente radicata nei valori di amicizia e servizio propri del

Lionismo, si impegnerà, attraverso la collaborazione dei Soci, sulla cultura in tutte le sue accezioni e sulla valorizzazione del territorio e delle sue vocazioni.

Sarà affiancata da uno Staff, composto da Antonio Aloisio in qualità di Segretario, Sante Guzzo come Cerimoniere, Giovanni Mauro nel ruolo di Tesoriere, Maria Caligiuri nelle vesti di Addetto Stampa e Teresa Pellizzi come Officer Telematico.

