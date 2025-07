Se senti già le onde delle Hawaii e hai voglia di abbracci e coccole spaziali… allora sì, sei anche tu nel pieno della Lilo & Stitch mania. L’alieno blu più tenero dell’universo è atterrato nei punti vendita Pepco con una collezione esclusiva che sta facendo impazzire grandi e piccoli.

Che tu sia fan del primo film Disney, che abbia un piccolo Stitch-lover in casa o che semplicemente cerchi capi e accessori originali, questa collezione è fatta su misura per te. Ohana significa famiglia, e famiglia significa che nessuno viene dimenticato: abbigliamento per tutta la famiglia, intimo, scuola, peluche e accessori… tutto in puro stile Lilo & Stitch.

Abbigliamento Lilo&Stitch per bambini

Cominciamo dalla parte più divertente: vestirsi come veri amici di Stitch. La nuova collezione di Pepco propone capi perfetti per affrontare l’estate con un sorriso, sempre in compagnia del tuo alieno preferito.

Hai già visto i set coordinati con pantaloncini e t-shirt da bambino? Super pratici, colorati e con stampe irresistibili, sono pensati per bambini sempre in movimento (e per quelli che vogliono solo coccole sul divano). Le fantasie vanno dai classici blu e lilla alle grafiche più vivaci ispirate alla giungla hawaiana, con dettagli glow, glitter o effetti pop.

E non finisce qui! Troverai:

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Canotte e top perfetti per il tempo libero e le giornate all’aperto;

perfetti per il tempo libero e le giornate all’aperto; Pigiamini da sogno, con Stitch che ti accompagna nel mondo dei sogni;

da sogno, con Stitch che ti accompagna nel mondo dei sogni; Intimo divertente e colorato, sempre con i personaggi più amati;

divertente e colorato, sempre con i personaggi più amati; Accessori come cappellini, calzini e zainetti per completare il look in stile “ohana”.

Tutti i capi sono morbidi, resistenti e realizzati con tessuti comodi e traspiranti, pensati per il comfort dei bambini e la tranquillità dei genitori.

Preparati per il back to school

La collezione Lilo & Stitch non si ferma ai vestiti. Anzi, diventa ancora più completa con una selezione di accessori da far girare la testa. Dagli zainetti con le orecchie di Stitch ai dettagli glitterati che fanno brillare ogni passo, tutto è pensato per portare un po’ di magia persino nei momenti più semplici della giornata.

Perfetti per l’asilo o la scuola primaria, questi accessori non sono solo bellissimi, ma anche pratici e resistenti. Lo stesso vale per astucci e articoli di cancelleria coordinati, che trasformano i compiti in un momento giocoso.

Peluche e giocattoli

E poi c’è la parte più tenera di tutte: i peluche! Morbidissimi, irresistibili e ultra-abbracciabili, sono il regalo perfetto per ogni bambino… ma diciamolo: persino per qualche adulto con Disney nel cuore.

Pepco ha selezionato una linea di peluche che rappresenta tutta la dolcezza di Lilo, Stitch e dei loro amici, perfetta da tenere sul letto, nello zaino o come compagno di viaggio. E a completare la collezione, ci sono poi minigiochi, cuscini decorativi e piccoli regali da collezionare.

Perché, come dice la frase più amata del film: “Ohana significa famiglia. E famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato… o dimenticato.” E da Pepco, nessuno viene dimenticato: ogni pezzo della collezione è pensato per portare felicità a tutta la famiglia, con stile e senza spendere una fortuna.

La collezione è già nei punti vendita Pepco, pronta per essere scoperta, toccata e… abbracciata! Non lasciartela scappare: è la linea più tenera e stellare dell’estate 2025, e sta già conquistando tutti.