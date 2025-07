Lo scorso 1° luglio è stata una giornata speciale per la comunità di Melissa, che ha celebrato con entusiasmo e partecipazione la riconferma della Bandiera Blu per il 14° anno consecutivo. Un riconoscimento prestigioso che premia il lavoro congiunto di istituzioni, associazioni e cittadini per la tutela dell’ambiente, la qualità dei servizi e la sostenibilità del territorio.

Il sindaco e l’amministrazione comunale hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le persone, realtà e istituzioni che ogni giorno contribuiscono a rendere la costa melissese un luogo accogliente, ordinato e rispettoso della natura. Un impegno condiviso che trova nella Bandiera Blu una conferma importante del valore del lavoro svolto.

La cerimonia di premiazione si è svolta in un clima di emozione e partecipazione. Particolarmente toccante è stato il momento dell’alzabandiera sulle note dell’Inno di Mameli, che ha unito i presenti in un profondo sentimento di appartenenza e orgoglio civico.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alle associazioni Città Pulita Melissa e Matti per la pesca, per il prezioso contributo offerto durante la serata e per l’impegno continuo a favore del territorio.

Tra gli interventi istituzionali, hanno portato il loro saluto e contributo:

Enzo Valente, presidente dell’associazione A.M.I.;

Cataldo Calabretta, presidente di Sorical;

Sergio Ferrari, presidente della Provincia di Crotone e di Arrical.

Un pensiero di vicinanza è giunto anche dal Dott. Emilio Cellini di Arpacal e dal Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, rappresentato dall’ingegnere Siviglia, che – pur non potendo essere presenti – hanno voluto manifestare il loro sostegno alla virtuosa comunità di Melissa.

La serata si è conclusa con un emozionante tributo musicale a Rino Gaetano, l’indimenticabile cantautore calabrese, con l’esecuzione del celebre brano “Il cielo è sempre più blu”. Un finale simbolico e perfetto per una celebrazione che ha unito identità, cultura e spirito di comunità.

La Bandiera Blu, come ha ricordato il sindaco, non è solo un simbolo, ma una testimonianza concreta di ciò che si può costruire quando si lavora insieme: una comunità più bella, più forte e più consapevole.