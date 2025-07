La crotonese Denise Covelli è tra i vincitori del prestigioso Premio America Giovani, promosso dalla Fondazione Italia USA.

Denise si è laureata, a soli 22 anni, il 10 ottobre 2024, in lingue e culture comparate (inglese e giapponese), all’università di Napoli “L’orientale”. Il suo impegno e la sua eccellenza accademica sono stati premiati a Roma, nella prestigiosa cornice della Camera dei Deputati, dove ha ricevuto il riconoscimento per il talento universitario.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Si tratta di un premio riservato ogni anno a mille neolaureati eccellenti delle università italiane, selezionati attraverso criteri oggettivi che includono la votazione finale, la rapidità nel completamento del percorso, le competenze internazionali e linguistiche.

Denise che ha frequentato il Liceo linguistico Gian Vincenzo Gravina, conseguendo la maturità linguistica, alla fine dell’anno scolastico 2020 – 2021, ha ricevuto anche una borsa di studio a copertura totale per partecipare al master executive online in Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy, un percorso formativo di alta specializzazione pensato per formare figure in grado di valorizzare la cultura e le competenze italiane nel contesto della globalizzazione. Denise è motivo di grande orgoglio per il nostro Liceo che ancora una volta si attesta come fucina di grandi talenti.