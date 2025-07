Cirò Marina – È ufficiale: “A Casalura” è il campione regionale per la Calabria nella nuova edizione 2026 della guida Street Food del Gambero Rosso, la prestigiosa pubblicazione che seleziona e celebra il meglio del cibo da strada italiano. Il locale, con sede a Cirò Marina (KR), è riuscito a imporsi grazie a una proposta gastronomica autentica, radicata nella tradizione contadina ma capace di parlare anche ai palati contemporanei.

Il riconoscimento, annunciato con l’uscita della nuova guida, rappresenta una delle vette più ambite per chi lavora nel mondo dello street food di qualità. Ed è anche una conferma del percorso di crescita e valorizzazione intrapreso da Giuseppe Pucci, ideatore e anima di questo progetto culinario nato quasi per gioco, ma portato avanti con serietà, passione e visione.

“Questo traguardo ci riempie di gioia, ci ripaga in parte dei sacrifici, della ricerca continua del gusto di una volta, di tutte quelle sarde scapate, della festa che facciamo al maiale e dei mille sorrisi che ci regalate! Grazie soprattutto a questa squadra che continua a portare avanti il progetto A Casalura”, ha scritto Pucci sui social dopo l’annuncio del premio.

Giuseppe Pucci non è solo un cuoco, ma un vero e proprio artigiano del gusto e custode delle radici popolari calabresi. Con “A Casalura” ha messo in piedi una cucina emozionale che parte dalla memoria, dalle tecniche e dalle materie prime della terra, per reinventarle in una chiave moderna e sincera. Il nome stesso del locale, “A Casalura”, evoca il senso di una casa contadina, fatta di ritmi lenti, sapori intensi e convivialità.

Nato come progetto itinerante, oggi A Casalura è anche una realtà stabile, punto di riferimento per i cirotani e per i tanti appassionati che arrivano da tutta la regione (e oltre) per assaggiare piatti che parlano una lingua arcaica ma sempre attuale. Nel menu trovano spazio le sarde scapate, i panini col maiale, le cipolle in agrodolce, le fritture di stagione e le carni di suino nero preparate secondo riti che sono insieme cultura, festa e condivisione.

Il premio del Gambero Rosso si aggiunge a una lunga serie di menzioni e recensioni eccellenti. A Casalura era già stato inserito nel 2023 tra le migliori trattorie e bistrò moderni d’Italia.

Il successo di A Casalura è anche un motivo di orgoglio per l’intera comunità di Cirò Marina e per la regione Calabria. In un territorio dove la gastronomia è una delle espressioni più genuine dell’identità culturale, progetti come questo dimostrano che è possibile coniugare qualità, tradizione e innovazione anche fuori dai grandi centri urbani.

La guida Street Food 2026 conferma così A Casalura come una delle esperienze più autentiche d’Italia, simbolo di una Calabria che sa raccontarsi e farsi amare anche attraverso il cibo di strada, con sapienza, passione e rispetto per le origini.