Cirò – “Solidarietà e inclusione: il Rotary Club di Cirò dona un montascale alla Chiesa Santa Maria de Plateis”, grande significato e impatto per la comunità locale, un importante passo verso l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’inclusione delle persone con disabilità. La donazione avvenuta nei giorni scorsi grazie al Club Rotary di Cirò che ha organizzato un evento di grande significato e impatto per la comunità locale.



La cerimonia di donazione di un montascale alla Chiesa Santa Maria de Plateis di Cirò ha rappresentato un importante passo verso l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’inclusione delle persone con disabilità. Presente il parroco don Massimo Sorrentino che ha celebrato la Santa Messa, dopo la cerimonia di donazione, durante la quale il presidente del Rotary Club di Cirò architetto Giovanni Ciccopiede, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto grazie alla collaborazione e al contributo di tutti i soci del club.



Presente anche il primo cittadino Mario Sculco che ha ribadito l’importanza di iniziative come questa, che contribuiscono a rendere la città più accessibile e inclusiva per tutti i cittadini. Il presidente del Rotary Club di Cirò ha ringraziato tutti i soci per aver contribuito al raggiungimento dell’obiettivo, nonché tutte le aziende e i cittadini che hanno sostenuto l’iniziativa con generosità.



Questa donazione rappresenta- si legge in una nota del Club- “un gesto di grande solidarietà e impegno verso la comunità, e sarà sicuramente ricordata come un momento importante nella storia della città di Cirò”. Il Rotary Club Cirò continua a dimostrare la sua dedizione ai valori di servizio e solidarietà, e la sua azione ispira altri a fare altrettanto.

