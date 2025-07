[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Cirò – Tutto pronto per la festa Patronale che vedrà il rinnovo secolare del gemellaggio religioso tra Cirò e Mammola. Il Parroco don Massimo Sorrentino e il comitato festa patronale presieduta dall’assessore al turismo e programmazione e gestione di eventi e manifestazioni Salvatore Giardino, si stanno prodigando per organizzare la festa Patronale in programma dal 30 luglio al 4 agosto.



La festa inizierà con la processione della statua di San Nicodemo Abate di Cirò, che sarà prelevata dalla sua casa/chiesa omonima in zona Portello, e portata fino alla chiesa madre de Plateis dove l’attende l’altro Patrono San Francesco di Paola, e qui resterà per tutta la settimana. Poi dal 30 luglio al 1 agosto nella chiesa de Plateis sarà celebrato alle ore 18.00 il triduo in onore dei Santi Patroni Nicodemo e Francesco.



Domenica 3 Agosto alle ore 09.30 si parte in processione con la statua di San Nicodemo Abate di Cirò, da piazza Pugliese fino in localita’ San Francesco, all’ingresso del paese, per accogliere il popolo di Mammola, il comitato San Nicodemo di Mammola, il sindaco Stefano Raschellà, e dopo i saluti tra i due popoli in gemellaggio, rientro in Chiesa madre previsto per le ore 11: 00, a cui seguirà la Santa Messa.





Lunedi 4 agosto, sara’ celebrata Messa solenne con autorita’ civili e militari, sul Belvedere Mavilia subito dopo uscita in processione per le vie principali del paese dei Santi Patroni, in tale occasione verrà portata in processione la croce d’argento che custodisce alcune ossa del Santo, usanza per benedire il paese al suo passaggio . Come ogni anno ormai da secoli si rinnova il gemellaggio religioso tra i due popoli fratelli – Cirò a cui ha dato la nascita a San Nicodemo Abate nel 900, e Mammola dove il Santo morì nel 990.



Cirò custodisce gelosamente la sua casa natale oggi chiesa del Santo, il reliquario dove sono custoditi alcune ossa del Santo, la roccia dove lui ha combattuto il diavolo, le sue impronte nella roccia, la fontana dove da bambino ha fatto il miracolo del vino e dell’acqua, e tante altre cose che si tramandano da generazioni. A Concludere l’evento una piccola festa civile in piazza Pugliese.