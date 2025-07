Nella meravigliosa cornice del WineResort De Mare, si è svolto il congresso Cittadino di Forza Italia a Ciró Marina.

Un evento che segnerà la nuova stagione politica nella città.

Il tavolo è stato presieduto dal Sindaco di Cotronei, Antonio Ammirati, partecipato dal Sindaco di Ciró Marina e Presidente della Provincia di Crotone, Vice Segretario Regionale di Forza Italia Sergio Ferrari, dall’Onorevole Gianluca Gallo Assessore all’Agricoltura Regione Calabria e Segretario Provinciale forza Italia Cosenza e dall’onorevole Francesco Cannizzaro vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Segretario Regionale.

Ha moderato i lavori la consigliera e neo eletta vice segretaria cittadina, Virginia Marasco, carica che condivide con il giovane imprenditore vinicolo, Giovanni Strangi

Un momento vero di confronto, idee e visione, con un format dinamico e partecipativo.

L’obiettivo è stato chiaro, costruire insieme una ancora più moderna e concreta idea di Ciró Marina, che muovendo dalla direttrice dell’operato dall’Amministrazione comunale, dove Forza Italia conta 8 consiglieri e due assessori, candidi questa esperienza continuando a valorizzare il “talento” locale, le energie giovani e le esperienze di chi ama profondamente questa città.

La partecipazione attiva degli iscritti e dei simpatizzanti è stata un elemento centrale e da questa coesione e coinvolgimento è risultato eletto all’unanimità il neo segretario Cittadino Giuseppe Sasso, giovane, dinamico e brillante professionista, che nel suo intervento ha messo in risalto la passione per la politica ed i saldi principi evocativi del partito, liberale e moderato, convintamente europeista e sul piano locale, un partito aperto, disponibile al confronto ed intransigente sui metodi, impegno, lavoro e condivisione nelle scelte, su tutti.

L’importanza di coinvolgere la comunità nelle decisioni politiche e nelle strategie del partito si è delineata negli interventi delle donne e degli uomini intervenuti nel dibattito, per tutti i neo eletti nel coordinamento cittadino, Valentino Zito e Rosa Caruso, per Azzurro Donna Caterina Amodeo.

Un congresso roadmap che rafforza ancor più la presenza di Forza Italia sul territorio con una squadra coesa e motivata.

Importanti ed attesi gli interventi dei vertici regionali di Forza Italia, presenti al congresso.

elle parole del sindaco Sergio Ferrari, l’enorme soddisfazione per l’evento, che ha aperto la stagione dei congressi nella provincia di Crotone. Sincera la gratitudine espressa verso tutti coloro che hanno inteso condividere il processo di crescita di Forza Italia nella nostra comunità, con la consapevolezza non di aver raggiunto un traguardo, ma con l’ambizione di aver creato le basi per traguardi sempre più solidi ed importanti.

L’assessore Gianluca Gallo, segretario provinciale di Cosenza, ha tra le altre cose non solo vantato i tanti successi e riconoscimenti di questi anni, ma ha sottolineato l’importanza del lavoro, per raggiungere obiettivi prestigiosi, che possano cambiare ed invertire il rapporto tra amministrati ed amministratori.

la politica del fare, per sconfiggere l’anti politica che tanti danni ha prodotto.

Le conclusioni del segretario regionale di Forza Italia, on. Francesco Cannizzaro, hanno evidenziato su tutti, due aspetti decisivi. La presenza di tanti sindaci ed amministratori di Forza Italia, a dimostrare che il lavoro svolto in questi mesi da Sergio Ferrari, ha prodotto una classe dirigente di partito, giovane e dinamica, tra gli altri, presente ai lavori, anche il giovanissimo Federico Milia, segretario regionale dei Giovani Azzurri e capogruppo di Forza Italia aL comune di Reggio Calabria.

Un partito, tanti amministratori, tanti aderenti, tutti con lo scopo dichiarato di mettere al centro, le legittime esigenze dei territori, che hanno trovato e sempre troveranno, attenzione ed ascolto.

Cresce Forza Italia, crescono i territori, cresce la Calabria.