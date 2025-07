Carabinieri e reparti speciali in azione per contrastare lavoro irregolare e violazioni sulla sicurezza.

Con l’arrivo della stagione estiva, nell’ambito dell’implementazione dei servizi di controllo del territorio disposti – sotto il coordinamento della Prefettura di Crotone -dal locale Comando Provinciale, i Carabinieri delle Compagnie di Crotone e Cirò Marina hanno dato avvio aduna serie di attività – che proseguiranno nelle prossime settimane – con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Crotone in materia di lavoro e legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, effettuando controlli su cantieri e lidi balneari.

In particolare, il titolare di un lido insistente sul lungomare cirotano è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Crotone per la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto, nonché per carenze in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, come previsto dal decreto legislativo 81 del 2008. Oltre alla denuncia, per il titolare, soggetto di trentanove anni, sono scattate sanzioni per oltre 5000€.

I controlli straordinari hanno riguardato, inoltre, un’area di cantiere sita nel centro di Cirò Marina, dove sono in corso il lavori di realizzazione di un fabbricato di quattro piani da destinare ad abitazioni e attività commerciali. Anche in questo caso, l’attività ispettiva è terminata con il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone del titolare della ditta di costruzioni, quarantacinquenne, e oltre 2000€ di sanzioni: mancata pulizia area di cantiere e inidoneità delle opere provvisionali – fondamentali per la sicurezza dei lavoratori – le violazioni contestate.

Ancora, a Isola di Capo Rizzuto, i militari, con il supporto anche dell’articolazione forestale, hanno effettuato un accesso ispettivo presso un lido del litorale, certificando, a carico del titolare – soggetto di 25 anni – la tardiva comunicazione UniLav, ovvero la procedura telematica obbligatoria per i datori di lavoro che devono comunicare, tra l’altro, l’instaurazione o la cessazione di un rapporto di lavoro, con conseguente sanzione di 500€.