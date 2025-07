Un doveroso riconoscimento per una figura che ha segnato la storia di Crotone.

Pasquale Senatore

Nella seduta di ieri, la Commissione Toponomastica del Comune di Crotone ha approvato la proposta di intitolare a Pasquale Senatore il nuovo anfiteatro che sorgerà dietro il Teatro comunale. La proposta sarà ora sottoposta alla valutazione della Giunta comunale per l’approvazione definitiva.

Si tratta di un gesto di memoria e gratitudine nei confronti di un uomo che, nella sua duplice veste di politico e insegnante, ha dedicato la propria vita alla crescita civile e culturale della città, lasciando un’impronta profonda e indelebile nel cuore dei crotonesi.

Fin dall’inizio, avevamo auspicato che l’intitolazione riguardasse una piazza o una via, luoghi pubblici centrali e simbolici, capaci di rappresentare in modo ancora più forte il legame tra il professor Senatore e la comunità. Accogliamo comunque con rispetto il percorso avviato dalla Commissione e restiamo fiduciosi che in futuro si potrà continuare a dialogare con gli organi preposti per individuare insieme un luogo ancor più rappresentativo del sentimento di tanti cittadini che ricordano con affetto l’amore e l’impegno di Pasquale Senatore per la sua terra.

Esprimiamo un sentito ringraziamento al Presidente della Commissione, delegato del Sindaco, all’Assessore Giovanni Greco e al consigliere Enrico Pedace, che fin dall’inizio hanno sostenuto con sensibilità e disponibilità una proposta che non è solo nostra, ma nasce dalla volontà di tante persone che hanno conosciuto e apprezzato il valore umano e politico di Senatore.

«Intitolare un luogo di cultura e aggregazione a Pasquale Senatore significa trasmettere alle future generazioni il valore del servizio alla comunità e l’amore profondo per Crotone», dichiarano i promotori dell’iniziativa.

Con questo atto, la città di Crotone compie un primo passo per restituire memoria e gratitudine a uno dei suoi cittadini più illustri, mantenendo vivo il ricordo di chi ha creduto, con passione e responsabilità, in un futuro migliore per tutti.

I consiglieri Comunali

Vincenzo Familiari

Marisa Luana Cavallo

Paolo Acri